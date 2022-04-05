Предприниматели должны нанести цифровую маркировку на обувь, завезённую до ноября прошлого года, передает Informburo.kz.

Фото Ксении РЕБИК

Казахстанским торговцам обувью на год продлили срок, в течение которого они должны нанести цифровую маркировку на товар, завезённый до 1 ноября прошлого года. Об этом сообщила пресс-служба Центра развития цифровой экономики.

По прежним требованиям с 1 апреля этого года на прилавках должна была остаться только оцифрованная обувь. После многочисленных обращений предпринимателей срок продлили до 1 апреля 2023 года.

"Ранее для удобства продавцов отменили обязательные требования к заполнению весогабаритных характеристик обуви и размещению фотографий. В будущем предпринимателям предоставят возможность маркировать ввозимую обувь на собственных складах после прохождения таможенной очистки. Сейчас они могут сделать это на таможенных складах до прохождения таможенных процедур", – рассказали в центре.

1 марта стартовала разовая акция по бесплатной маркировке остатков обуви. Заявки на участие в акции принимаются до 1 июня включительно.

В начале марта 2019 года Казахстан ратифицировал соглашение о маркировке товаров в ЕАЭС.