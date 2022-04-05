Есть техника, которая обязательно должна быть на каждой кухне. Это в первую очередь холодильник, а во вторую – плита. Мы уже не можем представить себе жизнь без этой полезной бытовой техники. Ведь она значительно упрощает жизнь и продлевает срок годности для многих продуктов. И так как это вещь первой необходимости, к покупке нового устройства нужно подойти особенно тщательно и серьезно. Определиться с производителем, ценовой категорией и дополнительными функциями, которыми оно может быть оснащено. Если говорить о производителе, советуем обратить внимание на холодильник Bosch. Компания выпускает качественную технику с различными характеристиками, которую может позволить себе каждый.

Параметры холодильников

Предлагаем ознакомиться с некоторыми характеристиками, которые помогут вам сделать выбор в пользу техники, которая подойдет вам, учитывая ваши потребности:

Конструкция – холодильник может быть с двумя дверцами или с одной. Также он может иметь морозильную камеру или производится без нее.

Габариты – важно учитывать размеры кухни, где вы будете размещать данную технику. Поэтому сначала измерьте место расположения и потом сравните с габаритами желанной модели. Также обратите внимание и на внутренний объем. Например 250 л хватит для семьи из 2-3 человек, в то время как для большой семьи (5-6 человек) лучше рассмотреть варианты с объемом от 350 л.

Система разморозки – самая распространенная сейчас технология это No Frost, но также есть модели с ручной разморозкой или с капельной. Важно понимать, что от выбранной системы будет зависеть и цена. No Frost считается самой дорогой, но самой качественной и эффективной.

Компрессор – бывает обычным или инверторным. Обычный охлаждается до определенной температуры, после чего отключается, после того как прибор начинает нагреваться он снова охлаждается – цикл повторяется постоянно. Имеет высокий уровень шума. Инверторный работает экономично, с низким уровнем шума и имеет более длительный срок эксплуатации.

Ориентируясь на собственные нужды вы сможете подобрать идеальную технику, которая прослужит вам не один год.

Дополнительный функционал

Конечно, некоторые опции могут сделать технику более дорогой, зато жизнь благодаря ним станет более комфортной. Например, обратите внимание на модели с индикацией, звуковыми сигналами, наличием внешнего сигнала, генератором льда и фильтром для очищения воды.

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