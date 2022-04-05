5 апреля, около 5 часов утра, старшие лейтенанты Берик Эсов и Шарат Есбулатов, патрулируя город, заметили на ул. Баймагамбетова подозрительную автомашину «ВАЗ-2101», в которой были приоткрыты двери.

Полицейские подали водителю знак об остановке, но молодой человек, который находился за рулем, не подчинился законному требованию и продолжал двигаться в сторону пр. Аль-Фараби.

- На высокой скорости парень пытался скрыться от полиции, проехав несколько раз на красный сигнал светофора. На улице Темирбаева он не справился с управлением и въехал в забор, - рассказали в пресс-службе департамента полиции Костанайской области. - Водитель, бросив машину, побежал во двор, где его задержали стражи порядка.

Как выяснилось, 20-летний житель села Шеминовка угнал автомашину из двора дома на ул. Тауелсиздик. Задержанный находился в состоянии алкогольного опьянения и без водительского удостоверения.

Полицейские сообщили владельцу машины об угоне и вернули ему похищенный транспорт.

Как добавили в пресс-службе ДП, с начала года в Костанае раскрыли 27 угонов автомашин.