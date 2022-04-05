Кондиционеры выделяются большой популярностью среди граждан Казахстана. Кондиционерные установки помогают поддерживать оптимальный микроклимат внутри помещения. При этом температура воздуха вне здания абсолютно неважна.

Значительным спросом климатическое оборудование пользуется и среди жителей Костаная. Местные эксперты рекомендуют выбирать подобные устройства на авторитетных площадках, например, можно приобрести кондиционеры в Технодоме. Проверенные платформы предлагают технику с официальной гарантией от производителя по демократичной стоимости.

Что учитывать при выборе кондиционерной установки?

Сначала надо подбить площадь, которая будет обогреваться либо охлаждаться. Полученное значение при выборе климатического оборудования необходимо сравнивать с данными в спецификации приборов.

Если информации о рекомендуемой площади помещений нет, можно определить такой показатель самостоятельно. При высоте потолка до 3 метров на каждые 10 кв. м должно приходиться от 1 кВт мощности.

Виды кондиционерных установок

Среди основных типов подобных устройств выделяют следующие:

Сплит-системы – состоят из внутреннего и внешнего блоков. Такие приборы бывают настенными, колонными, кассетными. Последний вид зачастую встраиваются потолок. Внутренний блок колонных приборов ставится на пол.

Стационарные моноблоки – самым ярким примером считаются оконные модели.

Мобильные разновидности – такие приборы можно перемещать с одного места на другое. Отработанный воздух выходит через трубу, которую выводят в окно, дверь или специальное отверстие.

Часто кондиционеры путают с увлажнителями воздуха. Главное отличие последних – отсутствие вывода отработанного воздуха.

Установку с каким компрессором выбрать?

Чаще всего кондиционеры оборудуются инверторными и обычными нагнетателями. Первые более экономичны в расходе энергии, быстрее набирают нужную температуру. Обычные компрессоры дешевле.

Популярные марки кондиционерных устройств

Среди жителей Костаная значительной популярностью пользуются климатическое оборудование от производителей LG, Panasonic, Ava, Beko, TCL, Neo. Приборы данных изготовителей отличаются оптимальным соотношением качества и стоимости.

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