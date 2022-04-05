Вячеслав Дудник стал вице-министром здравоохранения
Ранее он возглавлял управление здравоохранения Костанайской области, сообщает Informburo.kz.
Вячеслав Дудник / Фото с сайта primeminister.kz
Вице-министром здравоохранения назначен Вячеслав Дудник, сообщается на сайте премьер-министра.
Вячеслав Дудник родился в 1963 году в Костанайской области. Окончил Карагандинский государственный медицинский институт, Казахский университет экономики, финансов и международной торговли, Международную академию бизнеса, Российскую академию народного хозяйства и Европейский университет Швейцарии.
Трудовой путь начал медбратом в Карагандинской областной клинической больнице. Работал онкологом в Костанайском областном онкодиспансере, главврачом в медицинских организациях Костаная, директором департаментов здравоохранения столицы и Южно-Казахстанской области.
В 2008-2009 годах Вячеслав Дудник возглавлял медцентр управления делами президента. Проработав дальнейшие восемь лет в структуре медцентра, перешёл в управление здравоохранения Костанайской области, которое вскоре возглавил.
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