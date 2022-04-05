Антикоррупционная служба в Национальном докладе о противодействии коррупции сообщила, что общественные советы в Казахстане не стали эффективными институтами контроля и учета мнения населения потому, что состоят из бывших госслужащих, лояльных руководству Да. Достаточно поменять их состав, ввести туда действительно общественно активных людей.

Да. Просто необходимо наладить с общественными советами обратную связь населения.

Нет. Это декоративный общественный институт с рекомендательными функциями, который ни за что не отвечает.

Нет. Общественные советы вообще не нужны при наличии реально работающих маслихатов.

