Сотрудники ТОО "Alem Pay" контролируют оплату проезда, помогают пассажирам разобраться с проблемами при использовании банковских и транспортных карт. Контролёр Айжан АБИРОВА рассказала "НГ" о своей работе.

- Когда захожу в автобус я представляюсь, говорю, что я контролёр, - поясняет она. - Прежде всего спрошу, кому нужна моя помощь. К примеру, ко мне бабушка обратилась: "Помоги, миленькая, карта заблокирована. Может, деньги закончились, не пойму...". Я ей объяснила, что нужно обратиться в любое отделение Казпочты, либо по адресу пр. Аль-Фараби, 65, офис 906 (Бизнес-центр "Сити-Костанай"), а также можно позвонить по номеру 8-777-000-25-05. Дала визитку с этими данными - если ей тяжело, чтобы дома показала детям или внукам.

Как отмечает Абирова, многие пассажиры не знают, что при оплате транспортной картой остаток средств отображается на валидаторе.

- Каждому, кто обращается, стараюсь помочь не только в автобусе, но и на остановках, - говорит Айжан. - О том, что оплата наличными для всех категорий граждан составляет 150 тенге, уже все знают. В некоторых автобусах на мониторах показывают ролики, как напоминание об этом. Практически все перешли на оплату безналичными. Наличными оплачивают либо приезжие, либо те, кто забыл карту. Водители жалуются, что не оплачивают проезд. Поэтому я наблюдаю, как кто оплатил, обращаюсь к пассажирам, которые оплатили с помощью телефона, прошу показать, что оплата действительно проведена.

- Были случаи, когда пассажиры не оплачивали проезд?





- Да, конечно, есть такие. В основном в автобусах, где заходят через заднюю дверь. Среди "зайчиков" есть и молодёжь, и взрослые мужчины, и женщины. Кто-то выдумывает себе социальный статус, не имея никаких подтверждающих документов. Поэтому мы очень помогаем водителям своим присутствием. Некоторые водители, видя меня на остановке, просят проехать с ними, проконтролировать оплату.

В автобусы маршрута № 27 пассажиры заходят через переднюю дверь, оплачивая проезд при входе. По словам водителя Марата КУНЕШЕВА, случаев, когда не оплачивают проезд, у него не было.

- Когда установили валидаторы, были вопросы у пенсионеров, сейчас этого уже нет, - говорит Марат. - Многие уже знают, что банковской картой можно оплатить разом за нескольких человек - я указываю на валидаторе количество человек и все. И не нужно ожидать, чтобы прошло время для оплаты ещё за человека.

- Мне интересно работать, - завершила наш разговор Айжан Абирова. - Чем я молча буду ездить и меня никто не будет замечать, лучше обращусь к людям, помогу, подскажу. Чтобы не отвлекали, не ругались с водителями, которые на работу встают в 5 утра, понимали чужой труд, оплачивали проезд, не обманывали и не оставляли негатив.

Фото автора