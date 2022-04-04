Руководитель отдела № 3 Центра обслуживания населения Костаная Дидар НАГАЕВ получил уведомление о предстоящем закрытии отдела в пятницу, 1 апреля.

- Нам это уведомление упало, как снег на голову, до этого никаких разъяснений не было, - рассказал "НГ" 4 апреля Нагаев. - Уведомление вручили начальник отдела кадров и юрист. При этом никаких документов о принятом решении к нему не прилагалось. И сказали: "Если вы не переведетесь, мы вас будем увольнять". Хочу пояснить - я переживаю не только за население района КСК, но и за своих сотрудников. У меня есть сотрудница с дефектом речи - Асель Атанова, а ее хотят перевести в колл-центр. Как она сможет говорить по телефону? У меня здесь 15 сотрудников, им предложили места на нижестоящих должностях в едином контакт-центре.

Асель АТАНОВА в отделе № 3 работает практически с момента его открытия - с 2012 года.

- Я работаю с услугами загса, занимаюсь услугами по недвижимости, регистрацией юридических лиц, работой с формированием ИИН и налоговыми документами, - рассказала она. - Конечно, мне тяжело будет работать в контакт-центре. Вживую проще общаться с гражданами - я всегда могу им объяснить что-то. По телефону это сделать будет сложнее.

По мнению посетительницы отдела № 3 Елены РЕВЕДИНСКОЙ, закрытие ЦОНа в районе КСК приведет к росту бизнеса так называемых "помогаек".

- Я, как практикующий юрист, бываю здесь часто - не скажу, что каждый день, но сотрудники мое лицо уже знают, - говорит Ревединская. - Сарафанное радио сообщило, что отдел № 3 закроют. Я, как узнала, пришла сюда, чтобы убедиться в правдивости слухов. Я против закрытия этого ЦОНа. Мне кажется, что нынешних трех ЦОНов для Костаная маловато. Видимо, на верхах считают, что все услуги ушли в электронный формат. Я вам так скажу - очень много людей приходят сюда с флешками. Не у всех бабушек есть мобильные телефоны. Не все услуги можно сделать удаленно - по юрлицам явка, к примеру, обязательна. Кончится это тем, что очереди в центре будут занимать с 6 часов утра. Когда был жесткий карантин, у нас тут развелось много "помогаек". Они наглели и брали большие деньги с пенсионеров. С закрытием ЦОНа они активизируются.

Дидар Нагаев отмечает, что ежедневно в отделе № 3 обслуживают около 150 человек, без учета электронных услуг.

- Я работаю здесь уже более 11 лет. Работал заместителем областного департамента ЦОНа, помню, как жители сами просили открыть здесь центр, - добавляет Нагаев. - Теперь нашим жителям, среди которых много пенсионеров, придется ехать в центр. У нас НАО "Правительство для граждан". Хочется, чтобы оно действительно было для граждан.

В отделе № 1 центра обслуживания населения поспешили успокоить жителей района КСК. Руководитель отдела Олеся ЕРШОВА в комментарии "НГ" отметила: отдел № 3 действительно хотят закрыть с 1 мая, но на его месте сразу откроют сектор обслуживания населения. Разница между центром и сектором, по ее словам, только в количестве сотрудников.

- Сегодня более 90% госуслуг доступны в режиме онлайн при наличии ЭЦП или по одноразовому паролю при условии регистрации номера телефона в Базе мобильных граждан, - напомнила Ершова. - По всей республике госкорпорация проводит оптимизацию своих отделов. Предварительно нами была проведена аналитическая работа. По нашим данным, на отдел № 3 в день приходится до 20 услуг по приему документов на одного оператора. А в отделе № 1 - около 60 услуг. На каждого специалиста отдела № 2 - до 50 госуслуг. Поэтому было принято расформировать штат отдела № 3. При этом важно: ни один сотрудник ЦОНа не будет уволен. За месяц до закрытия, как и положено, каждый сотрудник получил уведомление, в котором предложено перевестись на другие должности в костанайском филиале НАО.

Ершова уверяет, что население не заметит изменений. Возможность получать госуслуги в бумажном варианте сохранится, только обслуживать посетителей будут меньше сотрудников.