Власти Казахстана пытаются распространить "телефонное право" на международный уровень?

В Казахстане продолжаются жаркие дискуссии вокруг инициативы Министерства информации и общественного развития (МИОР) о регулировании деятельности иностранных онлайн-платформ в РК, сообщает Informburo.kz. Официально этот законопроект называется "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам защиты прав ребёнка, образования, информации и информатизации" и направлен, как заявляют власти, на защиту граждан, прежде всего детей, от травли. Но в обществе его называют "законом о блокировке соцсетей". Казахстанцы опасаются, что этот закон позволит властям удалять любой неугодный материал, размещённый в электронных социальных сетях и мессенджерах, и установить тотальную цензуру в интернете.

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Согласно результатам исследований организации Freedom House, в рейтинге стран мира по уровню свободы интернета Казахстан в 2019 году занял 50-е место, расположившись между Таиландом и Россией. Хотя ещё годом ранее занимал 46-е. В целом в рейтинге выделены три условные группы: "свободный", "частично свободный" и "несвободный" интернет. Казахстан вошёл в группу с несвободным интернетом.

И вот теперь на рассмотрении сената находится подготовленный правительством и уже одобренный мажилисом законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам защиты прав ребенка, образования, информации и информатизации".

Что действительно несёт обществу этот законопроект и зачем он нужен правительству – своими соображениями с Informburo.kz поделились эксперты.

Будут ли власти блокировать соцсети

По мнению юриста Игоря Лоскутова, эти поправки нужны правительству для того, чтобы облегчить взаимодействие с крупнейшими международными коммуникационными платформами. В случае появления на их ресурсах контента, угрожающего национальной безопасности Казахстана, призывающего к беспорядкам и насилию, распространяющего экстремистскую идеологию, детскую порнографию, травлю кого-либо, с принятием закона можно будет действовать точечно, то есть оперативно связываться с представителями соцсети и попросить их удалить провокационную информацию, а не блокировать ресурс целиком,

Для этого интернет-платформы должны назначить специальных представителей, ответственных за взаимодействие с МИОР РК.

Фото vlast.kz

"Последний нашумевший законопроект ошибочно считают проектом блокировки соцсетей. Но он совсем не об этом, а о коммуникациях с соцсетями. Все основания для того, чтобы совершенно легально ограничивать доступ граждан к определённым интернет-ресурсам в законодательстве и так были. Всё это было сформировано ещё лет пять назад. В частности, статья 41/1 Закона "О связи" даёт право правительству отключать интернет в любое время", – добавил Игорь Лоскутов.

Также, по словам эксперта, законопроект не противоречит Конституции РК и международными соглашениям. В частности, в статье 39 Конституции РК говорится, что отдельные права граждан, в том числе право получать и распространять информацию, могут быть ограничены законами.

Противоположного мнения придерживается директор Международного центра журналистики MediaNet / Fackcheck.kz Адиль Джалилов. Он считает, что данная инициатива очень опасна для общества, так как даёт госорганам дополнительные возможности для цензуры в интернете. Эксперт надеется, что сенаторы или президент её отклонят.

Среди прочего этот законопроект может неоправданно расширить дискреционные полномочия МИОР. То есть по собственному усмотрению уполномоченный орган будет определять, какой контент является нежелательным и требовать от международных сетей удалить его в течение суток.

Фото rus.azattyq.org

Таким образом, по словам Адиля Джалилова, казахстанские власти смогут распространить на международный формат издавна существующее в стране "телефонное право", когда по требованию влиятельных персон и чиновников может приниматься нужное решение, в том числе по удалению контента.

Если ведущие интернет-платформы откажутся в течение шести месяцев назначить специальных представителей для взаимодействия с правительством РК, то последнее может ограничить к ним доступ в Казахстане, пояснил эксперт. И то же самое произойдёт, если эти платформы не удалят неугодную правительству информацию за 24 часа.

Но даже если в Сети появляется действительно опасный контент, то останавливать из-за этого работу огромного ресурса, которым пользуются миллионы жителей, – явно неадекватный и непропорциональный ответ, уверен спикер. Наоборот, следует использовать такой ресурс рационально, информировать население, выстраивать коммуникации.

"Интересно сравнить с 2009-м годом. Тогда приняли законопроект, приравнявший все сайты и веб-ресурсы к СМИ. Теперь же внедряют новые понятия – "онлайн-платформа" или "сервис мгновенного обмена сообщениями". Тогда фактически всех пользователей также приравняли по сути к главным редакторам, чтобы каждый имел ответственность за то, что у них на странице, в хронике. А теперь втягивают в это дело сами соцсети, в качестве субъектов права", – прокомментировал Адиль Джалилов.

История вопроса

Казахстанские власти ещё с нулевых годов старались взять под контроль электронные СМИ и популярные веб-ресурсы, форумы, блоги.

Переломным в этом плане стал июль 2009 года, когда первый президент РК Нурсултан Назарбаев подписал законодательные поправки, приравнивающие все социальные сети к СМИ и позволяющие судам прекращать работу порталов.

На практике заниматься выявлением неблагонадёжных ресурсов должна была основанная в 2010 году при Агентстве по информатизации и связи (АИС) Служба реагирования на компьютерные инциденты (CERT). В качестве одной из ключевых задач Службы была обозначена борьба с религиозным и политическим экстремизмом.

В августе 2011 года власти Казахстана заблокировали "Живой журнал", "Живой интернет" и ещё около 20 веб-сайтов. Доступ к ним был закрыт по решению районного Сарыаркинского суда Астаны в ответ на иск городского прокурора.

В апреле 2018 года министр информации и коммуникаций Даурен Абаев сообщил об изменениях в законе, позволяющим госорганам отключать интернет в случае ЧС социального, природного и техногенного характера. В список ведомств, имеющих на это право, вошли, КНБ, МВД, Генеральная прокуратура и Министерство обороны.

Самый последний инцидент, связанный с отключением интернета в Казахстане, произошёл в январе этого года, когда Алматы и ряд других городов были охвачены массовыми беспорядками, а власти объявили режим ЧП и на несколько дней полностью отключили интернет в этих регионах.