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Стопроцентный нокаутер-супертяж из Казахстана получил соперника с 20 победами на бой в США

4 апреля 2022, 11:51 |  Спорт

Стал известен соперник казахстанского боксера-супертяжеловеса Ивана Дычко (11-0, 11 КО) по следующему бою, сообщает Sports.kz.

 

Возвращение Дычко запланировано на 16 апреля в американском городе Мерфрисборо (штат Теннесси). По информации BoxRec.com, оппонентом станет местный боец Дэниэл Мартц (20-10-1, 17 КО). Встреча рассчитана на десять раундов.

В своем последнем на сегодняшний день поединке, который состоялся в Нур-Султане 18 декабря, казахстанец техническим нокаутом в первом раунде победил российского ветерана Александра Устинова (36-6-1, 27 КО). В настоящее время Дычко ведет подготовку во Флориде.