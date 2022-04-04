Стопроцентный нокаутер-супертяж из Казахстана получил соперника с 20 победами на бой в США
4 апреля 2022, 11:51 | Спорт
Стал известен соперник казахстанского боксера-супертяжеловеса Ивана Дычко (11-0, 11 КО) по следующему бою, сообщает Sports.kz.
Возвращение Дычко запланировано на 16 апреля в американском городе Мерфрисборо (штат Теннесси). По информации BoxRec.com, оппонентом станет местный боец Дэниэл Мартц (20-10-1, 17 КО). Встреча рассчитана на десять раундов.
В своем последнем на сегодняшний день поединке, который состоялся в Нур-Султане 18 декабря, казахстанец техническим нокаутом в первом раунде победил российского ветерана Александра Устинова (36-6-1, 27 КО). В настоящее время Дычко ведет подготовку во Флориде.
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