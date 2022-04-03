25 марта контрразведка КНБ задержала агента иностранной разведки, который планировал покушение на Касым-Жомарт Токаева. Об этом сообщает Nur.kz со ссылкой на официальный сайт Комитета нацбезопасности.

Сообщается, что задержанный - гражданин РК, его задержали в Нур-Султане. Как указали в КНБ, агент иностранной разведки планировал покушения на жизнь не только Токаева, но и ряда высокопоставленных госслужащих. Одновременно, как сказано в сообщении комитета, планировалось совершение терактов в отношении сотрудников специальных и правоохранительных органов.

Снайперская винтовка с глушителем, найденная у задержанного в Нур-Султане Фото: официальный сайт КНБ Казахстана

В результате обыска у задержанного изъяли снайперскую винтовку иностранного производства с глушителем, наркотики и крупную сумму денег.

Подчеркивается, что оружие в Казахстан было завезено частями в профессионально замаскированном виде.

Деньги, найденные у агента иностранной разведки в Нур-Султане Фото: официальный сайт КНБ Казахстана

Также в КНБ сообщили, что агент отрабатывал задания по продвижению антироссийской пропаганды в Казахстане и созданию в обществе русофобских взглядов путем публикации соответствующих материалов в соцсетях.

В ходе предварительного следствия гражданин РК признался в совершении вышеуказанных деяний по заданию и в интересах иностранного государства.

КНБ проводит расследование по фактам совершения преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 24 ("Приготовление к преступлению и покушение на преступление") и частью 4 статьи 255 ("Акт терроризма") УК РК.