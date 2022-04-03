Фотография фейковой новости об избиении популярного казахстанского певца распространяются в соцсетях. Как сообщили сегодня, 3 апреля, в пресс-службе ДП Костанайской области, полиция начала проверку по факту распространения заведомо ложной информации.

"В рамках проводимой проверки будут организованы необходимые розыскные мероприятия, направленные на установление лица, распространившего данную информацию, для привлечения к уголовной ответственности", - отметили в пресс-службе.

Читатели сразу увидели сходство между фейковой страницей и сайтом ng.kz, чего, видимо, и хотел добиться автор. "Наша Газета" тоже заинтересована в поимке преступника, чтобы предъявить ему свои претензии.

Позже начальник ДП Костанайской области Ерлан ОМАРБЕКОВ сообщил на своей странице в Facebook:

"Сегодня получил сообщение на ватсап, что в Костанае жесткого избит известный казахстанский певец Кайрат Нуртас. Новость якобы прокомментировал «руководитель Департамента полиции через пресс-службу». Сообщаю, что встретился с Кайратом Нуртасом, чтобы убедится, что с ним все в порядке. Доказательство наше совместное фото. Известный певец выступал в Костанае с концертом. Также довожу до сведения, что полиция уже начала розыск автора фейковой новости".