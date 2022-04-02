1 апреля на турнире “Top dog 13” Адилжан Сандибеков (Адос), единственный представитель Казахстана, провёл свой пятый поединок на голых кулаках в этом промоушене.

Казахстанский «Брюс Ли» одержал уверенную победу над опонентом из России Денисом Дула «Ураганом».

Бой проходил в Москве. Многие специалисты прогнозировали, что это будет поединок равных соперников. Оба обладают быстрыми и сильными ударами, оба выносливы. Букмекеры давали абсолютно равные коэффициенты.

В целом так и произошло - те, кто наблюдал бой в прямом эфире, смогли увидеть трехраундовую рубку.

Первый раунд прошел на равных, бойцы обменивались ударами. Складывалось впечатление, что Денис «Ураган» немного быстрее и его молниеносные контратаки доставляют Адосу неприятности. Адос отвечал клинчем, в котором очень успешно работал плечами и наносил ими умелые удары. В этом раунде судьям было сложно вынести решение.

Во втором раунде Адос провел несколько успешных атак. К середине раунда было видно, как замедлился «Ураган», который сам уже искал спасение в клинче, где Адос, все так же умело орудуя плечами, наносил накопительный урон, забирая и так уже иссякающие силы противника.

Третий раунд прошел под полным контролем Адоса, по внешнему виду он свеж, быстрее соперника, Денис пытается через капу хватать необходимый его мышцам воздух, но уже видно, что его покидают силы и он не так опасно атакует. Адос уверенно выигрывает этот раунд и одерживает уверенную победу в бою.

Теперь организаторам предстоит непростой выбор - кто же выйдет против Дениса Погодина в чемпионском бою за перстень (аналог чемпионского пояса в других единоборствах).

Фото - кадры из трансляции