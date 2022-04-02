На площади возле столичного цирка на митинг против поправок о блокировке социальных сетей в Казахстане собралось более 150 человек, сообщает корреспондент КазТАГ.

«Мы, эксперты в области цифровых прав, правозащитники, журналисты, жители Казахстана, призываем власти страны отказаться от идеи принятия норм, усиливающих регулирование соцсетей и мессенджеров под предлогом зашиты детей от кибербуллинга. Эти предложения грозят ущемлением прав и интересов человека. Они дают возможность министерству информации и общественного развития под предлогом защиты детей от сетевой травли требовать удаления практически любого контента, ограничивая в случае отказа доступ ко всей иностранной интернет-платформе», - считают правозащитники.

Правозащитники также считают, что для решения проблемы кибербуллинга есть более эффективные и логичные способы, включая собственные механизмы иностранных платформ, подходы правозащиты, работу психологов, защитное программное обеспечение и обучение детей и их родителей цифровой гигиене и безопасности.

Ранее КазТАГ сообщал, что, по мнению экспертов, блокировка социальных сетей под предлогом защиты детей грозит Казахстану потерями $5 млрд в год.

Общественники также создали петицию за отказ от поправок о блокировке соцсетей в РК, она собрала более 6 тыс. подписей.

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