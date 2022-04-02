На вопрос ответили на традиционном брифинге по вопросам вакцинации, который прошел в РСК вечером 1 апреля. Отметим, что впервые с начала пандемии спикеры выступали без медицинских масок.

- В регионе все так же сохраняется благоприятная эпидемиологическая обстановка, - сообщил заместитель руководителя ДСЭК Костанайской области Юрий СЕВОСТЬЯНОВ. - Регистрируются только единичные случаи заболеваемости, что отрадно и вызывает только положительные эмоции. Будем надеяться, что положительная динамика сохранится и дальше.

Заместитель руководителя управления здравоохранения Анжела БЕКСУЛТАНОВА напомнила о недавнем расширении списка тех, кто теперь может вакцинироваться и ревакцинироваться американской вакциной Pfizer Comirnaty.

- Теперь она доступна для первичной вакцинации, повторной вакцинации лиц, выезжающих за рубеж, а также для завершения курса вакцинации, начатой за рубежом, и ревакцинации от КВИ для всех групп населения, - отметила Бексултанова. - Мы ждем всех желающих в прививочных кабинетах!

Фото РСК