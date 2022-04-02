Первый заместитель руководителя Администрации президента Казахстана Тимур Сулейменов во время визита в Брюссель для переговоров с представителями Евросоюза дал несколько интервью европейским СМИ, сообщает informburo.kz.

Фото с сайта mnews.kz

Изданию Politico Тимур Сулейменов рассказал, что Казахстан может помочь компаниям, которые хотят продолжать продавать товары в Россию и избежать каких-либо негативных последствий из-за введённых санкций. Казахстан имеет привилегированный доступ на российский рынок через Евразийский экономический союз, подчёркивает издание.

"Европейские компании уходят из России из-за санкций, давления общественности, акционеров или этических соображений. Они хотят быть где-то по соседству, и мы хотели бы быть этим соседом. Коммерция есть коммерция, торговля есть торговля, и эти компании хотели бы иметь доступ к российскому потребительскому рынку", – сказал первый замглавы АП.

Сулейменов подчеркнул, что Казахстан предлагает европейским компаниям не способ обойти международные санкции, а помощь в том, чтобы законно продавать россиянам различные товары, например, кроссовки и футболки.

В интервью Сулейменов отметил, что уточнил у Еврокомиссии, не возражает ли она против возможностей по привлечению европейского бизнеса, которые ситуация в Украине создаёт для Казахстана.

"Мы обсудили с комиссией, согласны ли они с этим, и получили отличный ответ: до тех пор, пока режим санкций соблюдается, пока Казахстан соблюдает все другие обязательства – ВТО, соглашения об избежании двойного налогообложения и всё прочее – они более чем рады тому, что европейские компании смогут находиться в Казахстане. И мы хотели бы, чтобы они были здесь, поэтому мы предпримем усилия, чтобы взять их за руку и привести в Казахстан", – сказал Тимур Сулейменов.

Первый замглавы АП ещё раз подчеркнул, что Казахстан занимает нейтральную позицию по Украине.

"Мы не поддерживаем какую-либо часть конфликта ни в военном, ни в политическом отношении, но мы оказываем гуманитарную помощь Украине", – отметил Сулейменов.

По его словам, Казахстан заинтересован в продолжении поставок нефти в Европу по проекту Каспийского трубопроводного консорциума, который проходит по территории России. Он сравнил трубопровод с "курицей, несущей золотые яйца", и сказал, что его нужно защитить.

"Надеюсь, это не политизировано", – сказал Сулейменов.

Politico уточнил у представителей Еврокомиссии, действительно ли ЕС будет рад присутствию европейских компаний в Казахстане. В ответ комиссия заявила, что вице-президент Европейской комиссии по вопросам торговли Валдис Домбровскис подчеркнул важность введения и обеспечения соблюдения санкций против России. Обе стороны подтвердили важность углубления отношений между ЕС и Казахстаном, двусторонней торговли и сотрудничества в различных областях, представляющих взаимный интерес, включая энергетику, связь, сельское хозяйство, вопросы экологии.

В интервью Euractiv Тимур Сулейменов также подчеркнул, что Казахстан не будет инструментом для обхода санкций против России. Он остановился на этом вопросе, так как один из депутатов парламента Великобритании ранее высказал опасения и предложил применить санкции и к Казахстану, чтобы "закрыть периметр", поскольку страна является членом Евразийского экономического союза.

"Несмотря на то что мы являемся частью ЕАЭС, мы также являемся частью международного сообщества. Поэтому меньше всего мы хотим, чтобы к Казахстану применялись вторичные санкции США и ЕС, – пояснил представитель Администрации президента. – Мы независимое государство, и мы будем соблюдать ограничения, наложенные на Россию и Беларусь".

Он сообщил европейским партнёрам, что Казахстан не остановит торговлю с Россией.

"Мы будем продолжать торговать с Россией, инвестировать в Россию, привлекать инвестиции для России: по-другому наша экономика не может. Но мы сделаем всё возможное, чтобы контролировать санкционные товары. Это то, что мы хотели открыто донести до европейцев. У нас есть система, и эта система здесь, к сожалению, надолго", – констатировал Тимур Сулейменов.

Отвечая на вопрос о том, есть ли у Казахстана проблема называть войну в Украине войной, первый замглавы АП отметил, что «у нас нет проблем с тем, чтобы называть вещи своими именами», сообщает Mnews.kz.

«Россия решила ввести закон, запрещающий слово «война». Они называют это специальной военной операцией. Но в Казахстане мы это называем так, как есть, к сожалению», - сказал спикер.

Также он прокомментировал воздержание Казахстана от участия в голосовании по резолюции генеральной ассамблеи ООН, призывающей к прекращению войны в Украине.

«Казахстан является членом и Евразийского экономического союза, и ОДКБ, Организации Договора о коллективной безопасности, поэтому мы являемся членами и экономического, и военного союзов России. Но положения договоров не распространяются на этот конкретный случай. Конечно, Россия хотела, чтобы мы были больше на их стороне. Но Казахстан уважает территориальную целостность Украины. Мы не признавали и не признаем ни ситуацию с Крымом, ни ситуацию с Донбассом, потому что их не признает ООН. Мы будем уважать только решения, принятые на уровне Организации Объединенных Наций», - подчеркнул Сулейменов