В субботу, 2 апреля, ночью на северной территории региона синоптики ожидают осадки, туман и гололед, днем - дождь. Ветер юго-западный 9-14 м/с, на севере области с порывами до 15-20 м/с. Температура ночью 0...+5, на востоке региона -3 градуса. Днем +3...+8, на юге области +11 градусов.

Фото Ксении РЕБИК

- Погода на выходных и в понедельник в целом будет теплая, но дальше возможно понижение температуры, - пояснила инженер-синоптик КФ РГП «Казгидромет» Эльмира КОНЫСБАЙ. - Вообще, в ближайшие дни погода обусловлена западной периферией антициклона. На севере региона оказывает влияние ложбина циклона, проходят атмосферные фронты.

В субботу на территории Костаная днем ожидается дождь. Ветер юго-западный 9-14 м/с. Днем с порывами до 15-20 м/с. Температура ночью 0...+2 градусов, днем +6...+8 градусов.

В воскресенье, 3 апреля, в северной половине области ночью ожидаются осадки, днем - туман и дождь. Ветер юго-западный, 9-14 м/с. Температура ночью 0..+5 градусов, на востоке региона -3 градуса. Днем +5...+10 градусов, на юге области +13 градусов.

В воскресенье в Костанае днем прогнозируют дождь. Ветер юго-западный 9-14 м/с, днем с порывами до 15-20 м/с. Температура ночью +1...+3 градусов, днем +8...+10 градусов.

В понедельник, 4 апреля, на территории региона сохраняются такие же показатели осадков и ветра как и 3 апреля. Температура ночью +2...+7 градусов, на востоке области -1 градус. Днем +8...+13 градусов, на юге региона +16 градусов.

В понедельник в Костанае без осадков. Показания ветра в Костанае такие же как и 3 апреля. Температура ночью +3...+5 градусов, днем +11...+13 градусов.