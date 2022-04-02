Наконец-то власть поняла, что бизнес взял на себя слишком много, а результатов его деятельности государство и народ практически не ощущают

Нынешнее Послание президента уже не первое за время его пребывания на этом посту. Лично я каких-либо значимых последствий после них не замечал. Те же реформы тут же теряли сущность, оставались только формы. Но вот появилась многообещающая новость.

24 марта 2022 года портал «Учет kz» сообщил: "Во исполнение поручения Главы государства создана Комиссия при Правительстве Казахстана по демонополизации экономики. Задачей Комиссии является выработка предложений по демонополизации. В частности, в рамках работы Комиссии будут рассматриваться вопросы передачи в государственную собственность необоснованно приватизированных объектов в сферах телекоммуникаций, железнодорожной инфраструктуры, медиа-активов и в других областях".

Наконец-то власть поняла, что бизнес взял на себя слишком много, а результатов его деятельности государство и народ практически не ощущают. Не секрет, что у нас бизнесу даны все права, включая право производить некачественную продукцию, произвольно задирать цены и при этом еще и обсчитывать покупателя.

4 февраля 2022 года портал 365 info kz сообщил о заметном повышении цен на социально значимые продукты с начала года. И это после известных январских событий. Да и сами эти события были спровоцированы именно высокими ценами.

Для бизнеса препятствий нет. Главное - получить прибыль любой ценой даже попирая принципы морали. Когда наши «вояки» снесли с лица земли город Арысь, шымкентские таксисты в разы взвинтили цены для покидающих этот город. Так что навести порядок с бизнесом давно пришло время.

Не знаю, будет ли результат от созданной комиссии. У древних греков деньги открывали дорогу к власти. У нас тоже. Во власти много чиновников, которые владеют бизнесом. передав его в доверительное управление. Так что комиссия почувствует сопротивление даже в коридорах власти.

Да и в сложившейся ситуации очень трудно будет надеть на бизнес узду. Например, совсем недавно министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев, комментируя закон о личных подсобных хозяйствах и говоря о нехватке пастбищ, заявил, что «просто так забрать земли нельзя». Значит, когда растаскивали землю и водоемы в личную собственность, то просто так раздать было можно? Нахватали на «дурняк», теперь многие земли пустуют, но крестьянам там пасти скот нельзя. Частная собственность, видишь ли.

Смущает меня и формулировка «необоснованно приватизированых объектов». Да у нас 99,999% приватизировано необоснованно. Огромные капиталы наших олигархов и крупных бизнесменов были созданы не предпринимательской деятельностью, а в результате «прихватизации» и жестокого передела. Это испортило деловой климат, потому у нас и не сложились нормальные экономические отношения. До недавнего времени у нас в строжайшем секрете содержались данные о продаже и передаче в управление многих отечественных предприятий, месторождений полезных ископаемых иностранным владельцам. Сейчас стало известно, что эти контракты невыгодны казахстанском народу. Кто на этом нажился, известно тоже. Это известная всем семья. Вот с нее и надо начинать работу созданной комиссии.

Кроме того, нужно передать в государственную собственность и землю. Результат работы бизнеса в сельском хозяйстве мы видим в магазинах. 200 тенге за булку хлеба - это позор для зерносеющего региона. А на все субсидии, что государство выделяет сельскому хозяйству, создать совхозы.

Но обождем результатов. Кстати, по указанному сроку (комиссии давалась неделя) они уже должны быть.