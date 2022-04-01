Ключи от квартир девятиэтажного дома № 64 в новом микрорайоне Береке новоселам торжественно вручили 16 декабря 2021 года в честь Дня независимости. Сейчас жильцы жалуются, что за 3 месяца лифт в первом подъезде так и не начал работать.

Обслуживающая организация ТОО «Jaryk-2030» поясняет - лифт подключат к питанию, когда в подъезд заедут большинство жителей. Кроме того, незадолго до Нового года украли кабель управления лифтом.

Айгуль Баянова: "Полицейские опечатали лифт. Виновных в краже не нашли"

- В начале января жильцы обратились в полицию, - рассказала "НГ" Айгуль БАЯНОВА, которая живет на 9-м этаже. - Полицейские приехали, повесили объявления, что разыскивают подозреваемых. Лифт на восьмом этаже опечатали. На этом все и закончилось - расследование приостановили, так как не нашли виновных. Но этот кабель мог украсть только тот, у кого есть доступ к лифту, а есть он только у ТОО «Jaryk-2030». Мы обращались в ТОО, но у них нет средств чтобы заново купить этот кабель. Они говорили, что должен оплатить застройщик - ТОО «БК-Строй». Потом они говорят, что заказали в Китае. А когда мы обратились к застройщику, так они вообще не в курсе всего этого. Потом сказали, что должен платить ПКСК! Когда все это закончится?! Я хожу пешком на девятый этаж!

Жильцам первого подъезда дома № 64 в микрорайоне Береке приходится подниматься и спускаться по лестнице пешком

Молдир СЕРГИБАЕВА проживает на шестом этаже, у нее двое маленьких детей.

- Утром надо отвести ребенка в садик, сегодня не пошла, потому что тяжело с двумя детьми ходить. Лифт нужен, - пожаловалась Молдир. - Постоянно иду туда-сюда по лестнице, а у меня уже спина болит.

28 марта жильцы встретились с руководством управляющей компании на первом этаже первого подъезда.

Константин Кожевников: "Кабель сделан специально под этот лифт"

- Украли на самом деле не только кабель, - рассказал директор ТОО «Jaryk-2030» Константин КОЖЕВНИКОВ. - На крыше лифта монтажники оставили оборудование - его тоже забрали. И остальную часть кабеля повредили, она непригодна к использованию. Вообще кабель управления лифтом - достаточно дорогая запчасть, через него передаются все команды, он сделан специально под этот лифт. Это комплектующие, которые идут с завода, и просто купить другой кабель нельзя. Его нельзя взять и из строящихся домов, у нас была такая идея. Поэтому пришлось заказывать из Китая. Был еще и вопрос по оплате, но мы были не готовы выложить эту сумму сразу. Могло бы получиться так, что пришлось бы делать какой-то дополнительный сбор, но я не знал точно, поэтому и не собирал жильцов. В итоге с поставщиками мы договорились, что оплатим за кабель в рассрочку, исходя из тарифа.

Все переговоры с поставщиками ведет ТОО «Трек 2020».

- Приблизительно кабель привезут в конце апреля или в мае, - пояснил мастер лифтового хозяйства ТОО «Трек 2020» Ерлан МУРЗАБЕКОВ. - Конечно, новые лифты еще идут, может, оттуда перехватим, если кабель будет подходящий. Но в данный момент он еще в дороге, а это оборудование, оно стоит миллионы.

28 марта жильцы дома обсудили решение проблемы с лифтом с директором обслуживающей организации

Жильцы высказали предположение, что кабель могли украсть сотрудники ТОО «Jaryk-2030». Но директор фирмы опроверг эту версию.

- Вместе с кабелем неизвестные украли и наше оборудование - сварочный аппарат, который находился на крыше лифта, - сказал Кожевников. - Мы покупали оборудование из своего кармана.

- Там были монтеры, но зачем им красть свой же инструмент?! - добавил Мурзабеков. - Мы обслуживаем этот лифт, соответственно, это и наш заработок, какой нам смысл воровать?

Жильцы попросили Константина Кожевникова предоставить какие-то документы подтверждающие информацию о поставке кабеля.

- Насчет поставки новой партии лифтов нам еще ничего не сообщали и насчет кабеля тоже, но я напомню ТОО "Трек 2020" об этом, - сообщил Кожевников "НГ" 1 апреля. - Документы я запросил, но мне пока не ответили.

Фото Андрея СКИБЫ