Давным-давно я где-то прочитал «романтическую» историю о том, как вполне себе взрослые мужики в ночь на 8 марта занимали очередь в цветочный магазин, чтобы купить своим женщинам букетик гвоздик… Из года в год всю ночь они крутились возле магазина, разговоры разговаривали, ждали открытия… У них даже что-то вроде «тайного сообщества» сорганизовалось. Со своими традициями, уставом… И – идейная основа: «Чтобы не покупать цветы на рынке у спекулянтов!»

"Если чиновник говорит, что «девальвации не будет», народ идёт в обменники за долларом"

Прочитал я, посмеялся и забыл…

Вспомнилась эта история первый раз (второй – сейчас) в 90-е годы прошлого века, когда в ходу в народе появилось выражение «Раньше были спекулянты, а теперь – коммерсанты». Тех, кого жизнь не ударила, сохранив им рабочее место или какой другой источник дохода, да ещё с наличием стандартного набора квартира-машина-дача, сильно возмущало, что наполнившие рынок товарами «челноки» ТАМ покупают его «подешевле», а ЗДЕСЬ продают его «подороже». То ли дело было в советских государственных магазинах… Как на заводе назначили товару цену, так по той цене его и продавали. По всему Союзу.

Я тогда часто задавал таким возмущающимся простую задачку…

Вот выпустили на заводе в Минске телевизор «Горизонт». Отштамповали на задней стенке цену в 420 рублей (у нас такой был). В Минском универмаге он тоже продавался за те же 420 рублей. И повезли его во Владивосток, чтобы продать там за эти же 420 рублей…

А дальше – самое любопытное.

На заводе конструкторы-инженеры-рабочие получили зарплату. Отвезли его на склад готовой продукции… Завскладом получил зарплату. Потом грузчики загрузили в машину, водитель отвёз на станцию Минск-товарный. Там грузчики загрузили его в вагон… И все они получили зарплату. Потом вагон в составе товарного поезда пошёл до Владивостока… А это, без малого, 10 000 км. Локомотивные бригады, машинист с помощником, меняются примерно через каждые 200 км. Это 50 перегонов. То бишь – 100 человек получили зарплату. По ходу дела – дежурные по станциям, осмотрщики вагонов, ремонтные бригады… На станции назначения снова грузчики, водители, завскладами, продавцы, завмаги… И вся эта многочисленная армия получает зарплату. При этом все они не производят абсолютно ничего, что можно было продать, чтобы получить за это деньги. А телевизор при этом стоил всё те же 420 рублей. В любой точке Союза.

Откуда государство брало деньги, чтобы вовремя заплатить всем этим людям аванс и получку?

Ответ, в принципе, простой: оттуда же, откуда оно брало деньги для обеспечения «бесплатности» медицины, образования, жилья… - из бюджета. Который в СССР формировался из разных источников дохода, в том числе и за счёт того, что людям не платили полноценную зарплату, а выдавали аванс и получку.

Благодаря бюджетным вливаниям в СССР держались низкие и стабильные цены на детские товары, на весь ширпотреб, на электричество и отопление, на газ и воду, на метро и автобусы, на поезда и самолёты… И это – несмотря на то, что себестоимость этих товаров и услуг постоянно менялась по разным причинам. Государство постоянно «гасило» эти скачки, удерживая цены.

В 90-е годы «новые» государства сбросили со своих широких плеч в том числе и задачу обеспечения населения товарами широкого потребления. При этом допустив уничтожение практически всех производств этих товаров. Задачу наполнения рынка вынужденно взвалили на себя «челноки» и зарождавшиеся крупные торговые сети.

Только вот бюджетной поддержки у них не было никакой. От слова совсем. Уже не получалось купить телевизор в Минске за 420 рублей и продать его во Владивостоке за те же 420 рублей. Абсолютно все расходы по доставке любого товара от места приобретения до места продажи ложились на плечи тех, кто занялся торговлей.

А кроме дорожных расходов есть ещё и расходы на аренду торговых помещений или строительство отдельных магазинов, коммунальные платежи, зарплата продавцам, налоги… Да и на свои собственные нужды тоже что-то нужно было оставить…

Все эти расходы закладываются в цену, по которой товар продаётся на рынках и в магазинах. Потому и получается «купил подешевле, продал подороже». Всё просто и логично.

Ну а тем, кто всё равно недоволен таким положением дел, можно самостоятельно проехать по тем местам, где «подешевле», и купить себе всё, что нужно. По «правильным» ценам.

Но! Кому война, а кому – мать родна.

Это я о том, что всегда среди нас находятся люди, которые используют сложности, появляющиеся в жизни, для того, чтобы «подзаработать» на них.

Прошлогодней зимой, когда в Алматы сильно снизилась температура, а с общественным транспортом начались какие-то проблемы, в моей ленте в Facebook появлялись сообщения: люди в своё свободное время на своих личных машинах выезжали на улицы города и развозили по адресам тех, кто мёрз на остановках в ожидании автобусов. Бесплатно.

На этом фоне диковато смотрелись сообщения о том, что таксисы при этом завышали свои цены в разы. Пользовались случаем. «Зарабатывали»…

Или та же ситуация с сахаром…

Наши чиновники заврались до такой степени, что народ не просто им не верит, народ вообще всё, что говорят чиновники, воспринимает с точностью до наоборот. Если чиновник говорит, что «девальвации не будет», народ идёт в обменники за долларом. Потому что получил сигнал – «ждите девальвацию». Если чиновник говорит, что повышения цен не будет, народ понимает – цены вырастут. И так – абсолютно во всём. Народ доверяет слухам, но не верит правительству.

Поэтому, когда нам сказали, что «запасов сахара хватит на три месяца», люди «поняли», что сахара скоро совсем не будет и кинулись закупать его про запас.

Вот здесь возникает вопрос: «Кому это было надо?» И ответ однозначный: «Только тем, кто занимается поставками сахара». Чтобы «заработать».

Причин, по которым чиновникам пришлось сообщать о трёхмесячных запасах сахара, одна – в народ забросили слух о дефиците и связанном с ним росте цены. А интерес тех, кто этот слух забросил, состоит в желании «половить рыбку в мутной водице».

Не зря в России ФАС возбудила против «Пятерочки» и «Магнита» антимонопольное дело из-за дефицита сахара. «В ходе проверки на складах компаний обнаружены значительные запасы сахара-песка. При этом компании синхронно не поставляли в магазины товар, поддерживая ажиотажный спрос».

Санкции, наложенные на Россию, поломали привычные схемы поставок, это да. Но вместо того, чтобы просто наладить и поднять объёмы собственного производства или проработать новые пути поставок, кто-то предпочёл «заработать» на общей проблеме.

А вообще говорить о дефиците любых продуктов питания в Казахстане – нонсенс. У нас имеется в наличии богатейшая сырьевая база. Для производства любых продуктов. И даже не до конца порушены производственные мощности. Обеспечить население своим сахаром, хлебом, макаронами, крупами, мясом, молоком, яйцами для Казахстана не является чем-то запредельно сложным. Но…

Кто мешает?