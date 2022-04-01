С 1 апреля россияне и граждане стран Евразийского экономического союза, в том числе казахстанцы, смогут въехать в Россию без ПЦР-теста и заполнения противоэпидемической анкеты на портале госуслуг, сообщает РБК. Постановление об этом, подписанное главой Роспотребнадзора Анной Поповой, опубликовано на портале правовой информации.

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Ранее граждане ЕАЭС, куда входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия, должны были предоставить справку об отрицательном ПЦР-тесте на COVID-19, сделанном не более чем за 48 часов перед въездом, и заполнить анкету за 24 часа до прибытия.

Роспотребнадзор выступил с инициативой отменить требования о тестировании и заполнении анкеты утром 31 марта. Ведомство предложило внести изменения в постановление главного санитарного врача от 18 марта 2020 года.

18 марта этого года Россия сняла ограничения на перемещения граждан через российско-белорусскую границу, авиасообщение со страной восстановили в прошлом году. А 30 марта правительство отменило ограничения на въезд через сухопутную границу с Казахстаном и Монголией.