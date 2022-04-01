В Казахстане доллар после резкого скачка начал дешеветь. Еще в феврале курс американской валюты составлял 425 тенге, а в начале марта - поднялся до 510 тенге. Естественно, в стране все начало дорожать. К концу месяца доллар опустился до 458 тенге, однако цены не спешат идти вниз вслед за иностранной валютой. Почему так происходит - корреспонденту Tengrinews.kz объяснил эксперт Института мировой экономики и политики (ИМЭП) Магбат Спанов.

Фото Tengrinews.kz/Алихан Сариев

Цены повысились не только из-за курса доллара

По словам экономиста, за последний месяц цены на товары поднялись не только за счет повышения курса доллара. Этому, как отметил Спанов, способствовал и ряд других факторов. Среди них нарушение логистической цепочки.

"Были введены санкции против России, и пока не понятно, в какую сторону двигаться. А для Казахстана транспортно-коммуникационные пути в основном идут через Россию. И мы косвенно попадаем под эти санкции. Соответственно, мы не можем сами регулировать этот процесс. Нужно, чтобы санкции устоялись и обосновались. Тогда будет понятно, каков будет дальнейший механизм работы при российских санкциях. И потом, учитывая товарооборот между Казахстаном и Россией, конечно, санкции будут очень сильно влиять и в сторону понижения цен, и в сторону повышения", - отметил он.

Понизятся ли цены?

Эксперт отметил, что для снижения цен необходимо, чтобы прошло определенное время. Также нужно, чтобы курс доллара сохранил стабильность на протяжении трех-пяти месяцев.

"Ценники быстро переставляются только в сторону повышения. А в сторону понижения это так резко не делается, потому что сегодня может быть одна ситуация, а завтра - другая. Поэтому цены редко когда начинают снижаться, если только это не госрегулирование, как в случае с бензином. В этой связи надеяться сейчас на снижение цен, думаю, нереально. Потому что волатильность на рынке очень большая. Одномоментно цены никогда не снижаются", - добавил Спанов.

В качестве примера он привел строительный сектор и автомобильный рынок Казахстана.

"Сейчас цены на квартиры поднимутся, потому что при их строительстве используются импортные отделочные материалы российского или европейского производства. А они преимущественно идут к нам через Россию, куда экспорт запрещен. Соответственно, цены на материалы поднимутся и они будут доходить до нас с достаточно высоким ценником. В целом казахстанский строительный сектор не покажет в этом году те результаты и надежды, которые на него возлагались.

Что касается автомобилей, то они становятся для нас роскошью. Потому что львиная доля машин для казахстанцев обеспечивалась заводами, которые функционируют в России. Также оказалось, что Украина является очень важным элементом в цепочке автомобилестроения: около 30-40 процентов деталей для электроники машин производились в этой стране. Поэтому сейчас за счет инфляционных процессов и санкций цены на авто будут повышаться", - считает эксперт ИМЭП.

Какие товары могут подешеветь быстрее остальных?

Он отметил, что цены на некоторые товары все же могут возвратиться к прежним позициям быстрее с учетом других факторов. Среди них специалист выделил сахар, который до этого стоил около 270 тенге за килограмм, а сейчас - 420.

"Вполне возможно, что после нового урожая, если он у нас будет хорошим, цены на сахар снизятся", - сказал экономист.

Геополитика стала весомее экономики

В целом, по мнению Спанова, прогнозировать что-либо в нынешнее время совершенно не имеет смысла. Он заявил, что сейчас в мире на передний план вместо экономики вышла геополитика.

"Все зависит от геополитических условий, а экономика уходит на второй план. К примеру, цена с газом для западных стран: рубль начал падать, но быстро отыгрался. Потому что здесь имела значение геополитика, а не экономика. Поэтому прогноз на будущее сейчас должны давать не экономисты, а политологи и эксперты по международным отношениям. Но одно могу сказать точно: санкции легче и быстрее ввести, нежели их потом снимать", - сказал он.

Специалист казахстанского института надеется, что до конца апреля или к началу мая конфликт в Украине завершится. Это, в свою очередь, приведет к стабилизации ситуации в мировой экономике.

"После прекращения огня все стороны будут вынуждены договариваться. Однако для мирового экономического порядка будут заложены новые основы. Возможно, это будут не глобальные основы, но будут приняты принципы, по которым в дальнейшем будет развиваться мировая экономика. Буду заложены тенденции с учетом всех тех рисков, которые возникли в ходе военного конфликта в Украине.

Из-за последних ситуаций в мировой экономике больше всего потеряла Европа. А выигрывают от этого две мировые супердержавы - США и Китай. Потому что они не участвуют напрямую в этом конфликте: у них нет общих границ с этой зоной, поэтому нет миграционных проблем. Также эти страны не зависят от российской экономики. Кроме того, товарооборот Китая с США составляет 700 миллиардов долларов, а с Россией - 150 миллиардов", - отметил Магбат Спанов.