Проблему готовности пожарных частей Рудного к тушению сразу нескольких пожаров обсуждали сегодня, 31 марта, на отчетной встрече акима Рудного.

Вопрос озвучила журналистка Ирина СТАРИКОВА:

- 15 лет работаю в профессии и у меня иногда есть инсайдерская информация, - обратилась она к акиму. - Прошу не кошмарить тех людей, которые, возможно, могли мне ее сообщить. Было дело, что в Рудном горел жилой 9-этажный дом и одновременно горел КамАЗ. И пожарным пришлось выбирать, куда ехать. Естественно, выбрали дом. Город растёт, собирается ли он создавать новые пожарные части?

На вопрос аким попросил ответить начальника управления по ЧС Рудного Азамата АҒАТАЙ. Тот сообщил, что в городе действительно острый дефицит пожарных.

- На данный момент нам необходимо строительство, как минимум, трех пожарных частей, - пояснил начальник УЧС. - У нас должно быть общее количество техники - 28 единиц. Сегодня у нас есть только 2 машины. Над этим вопросом мы работаем, есть приказ министра по ЧС за номером 661. В 2023 году будет разработана проектно-сметная документация на строительство новой пожарной части в 27 микрорайоне, это в районе поселка Юбилейный. В 2024-2025 годах мы будем реализовывать этот проект.