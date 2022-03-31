Его шестеро подельников был задержаны ранее. А 32-летний житель Амангельдинского района несколько месяцев скрывался от суда и следствия на территории Акмолинской области. Подробности уголовного дела рассказали в пресс-службе департамента полиции Костанайской области.

- Он и его шестеро подельников подозревались в шести кражах скота, совершенных на территории района. У сельчан группа похитила 6 голов КРС, 4 лошади и 2 барана, - сообщили в пресс-службе. - В октябре прошлого года житель села Тасты обратился с заявлением в полицию, что с пастбища пропали три коровы. Полицейские в ходе осмотра происшествия обнаружили шкуры КРС и гильзы.

Аналогичные кражи преступники совершили в поселках Кызылжулдыз, Жанакол и Коктал города Аркалык. Скотокрады похищали скот на двух автомашинах «ВАЗ-2115» и разделывали туши в поле.

- В дальнейшем оперативники по данному факту установили 7 подозреваемых. Один из скотокрадов скрылся и был объявлен в розыск. Мужчина прятался от полиции несколько месяцев на территории Акмолинской области и был задержан амангельдинскими стражами порядка в Аркалыке, - сообщили в полиции.

Уголовные дела направлены в суд.

Фото предоставлено пресс-службой ДП КО