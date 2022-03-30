В четверг, 31 марта, ночью на севере региона синоптики прогнозируют осадки. Днем они ожидаются уже на севере и северо-востоке. На севере области, по сообщениям синоптиков, будут метель и гололед, на западе и в центральной части региона - туман. Ветер юго-западный со скоростью 9-14 м/с, ночью порывы до 15-20 м/с. Температура ночью -2...+3 градуса, на востоке области -3 градуса. Днем +2...+7 градусов.

Фото Андрея СКИБЫ

- В ближайшие дни у погоды неустойчивый характер, но в целом будет тепло. В четверг, 31 марта, в Костанае переменная облачность, днем осадки. Ветер юго-западный, 9-14 м/с, ночью порывы - 15-20 м/с, - сообщила «НГ» инженер-синоптик КФ РГП «Казгидромет» Камиля МИЗАНБАЕВА. - Температура ночью 0...-2 градуса, днем +2...+4 градусов.

В пятницу, 1 апреля, на севере региона ожидаются осадки, туман. Ветер юго-западный 9-14 м/с, днем на северо-западе области порывы до 15-20 м/с. Температура ночью 0...+5 градусов, на юго-востоке региона -8, днем +3...+8 градусов.

В пятницу, 1 апреля, в Костанае без осадков. Ветер юго-западный 9-14 м/с. Температура ночью 0...+2 градуса, днем +3...+5 градусов.

В субботу, 2 апреля, такие же показатели осадков и ночной температуры по области как и 1 апреля. Ветер юго-западный 9-14 м/с, на северо-западе порывы до 15-20 м/с. Температура днем +5...+10 градусов, на западе региона +13 градусов.

В субботу, 2 апреля, в Костанае без осадков. Ветер юго-западный, 9-14 м/с. Температура ночью 0...+2 градуса, днем +5...+7 градусов.