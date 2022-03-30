Четыре аварии, которые произошли 29 марта — рекорд по количеству ДТП за один день с начала года. В трех из них есть погибшие. Об этом сегодня, 30 марта, сообщил на брифинге начальник местной полицейской службы ДП Костанайской области Виталий ЦОЙ.

- 29 марта около 10.00 в 63 км от станции Тобол водитель «скорой помощи», 1996 года рождения, не справился с управлением и опрокинул машину в кювет, - пояснил Цой.- Фельдшер и пациенты доставлены в Костанайскую областную больницу. В этот же день в 14.50 водитель «Нивы» ехал из Аулиеколя в сторону Костаная и при выезде на встречную полосу столкнулся с другим автомобилем. Два пассажира умерли во время доставки в медицинское учреждение. Около 18.00 водитель «Лады Ларгус» ехал в сторону Камысты и в 20 км от Денисовки столкнулся на встречной полосе движения с грузовым автомобилем Volvo. Водитель «Ларгуса» скончался на месте. В 18.10 в Тобыле по ул. Ленина пьяный водитель автомобиля «Хюндай», 2002 года рождения, без права на вождение, превысил скорость и пошел на обгон «Шкоды». Столкнулся с автомобилем «Рено». В результате столкновения пассажир вылетел с первого сиденья «Хюндай» и погиб на месте. Водитель не пострадал.

Виталий Цой уточнил, что у водителя «Хюндай» вообще никогда не было прав на вождение, почему он сел за руль и были ли пьяны его пассажиры — выясняет следствие. По всем ДТП возбуждены уголовные дела по ст. 345 ч.3 УК РК — Нарушение правил дорожного движения.

- Сейчас очень опасно, на поверхности дорожного полотна образуется корочка льда, при выезде на нее с сухого асфальта сложно справляться с управлением автомобиля, - разъяснил Цой. - Регулярно рассылаются уведомления о плохой погоде, плохой видимости, закрытии трасс. Пришло сообщение: гололед — сидите дома, не создавайте ажиотажа в местах закрытия трасс, не подвергайте свою жизнь опасности.

По данным Цоя, с начала года в области произошло 56 ДТП, в которых 19 человек погибли, 61 получил травмы разной степени тяжести.