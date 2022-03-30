В Казахстане планируют отменить испытательный срок для молодых работников, в период которого работодатель может уволить работника без объяснения причин, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Мы хотим исключить испытательный срок, когда молодого специалиста через три месяца могут уволить. Эту норму мы хотим рассмотреть, предложить, и если она примется, тоже, думаю, положительно скажется на трудоустройстве молодежи", - сказал на брифинге СЦК вице-министр труда и социальной защиты населения Ержан Биржанов.

Для этого, по его словам, министерство инициирует поправки в Трудовой кодекс.

"На сегодня в трудовом законодательстве предусмотрен испытательный срок, по истечению которого можно уволить сотрудника. Если мы уберем этот испытательный срок, то если сотрудник не совсем соответствует работе и требуется дополнительное его обучение, то работодатель должен будет дополнительно повысить его квалификацию, и оставить работника. То есть без основания нельзя будет уволить", - пояснил вице-министр.

Также он рассказал о планах внедрить понятие "молодой сотрудник", однако не уточнил, какие новшества это предполагает.

Испытательный срок - это отрезок времени, чаще всего три месяца, который служит для проверки работодателем сотрудника на предмет его профессиональной пригодности. Если работодатель недоволен конечным результатом и считает, что сотрудник не прошел испытание, он вправе его уволить. При этом работника необходимо уведомить об этом не менее чем за три дня до даты увольнения.