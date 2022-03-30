26 марта на телеканале «Россия» вышел в эфир очередной выпуск программы Андрея Малахова. Там Азамат, житель поселка Красный Кордон, выступил с песней «Тайна» и принимал активное участие в шоу.

Новость об этом выступлении костанайского музыканта сразу же стала популярной. Но большинство людей, слышавших о ней, конечно, мало знают об Азамате и о том, чем он знаменит у своих односельчан. Мы съездили в Алтынсаринский район в гости к Исенгазину.

В Красном Кордоне он живет уже несколько лет после переезда из Сарыкольского района. Перебрался в надежде изменить к лучшему свою жизнь. Устроился в местный Дом культуры, где вскоре ему досталось должность культорганизатора.

Именно в ДК мы и встретились с Азаматом. Вошли, когда он был на сцене – не выступал, а украшал занавес к приезду районного акима.

Спустился со стремянки, провёл нас по Дому культуры, показал костюмерную, комнату отдыха, а еще домбру, которую подарили Азамату подписчики из России на его 35 летие.

- В селе Краснознаменское, откуда я переехал, мой отец заведовал клубом, – рассказывал нам Азамат. - С самого раннего детства я ходил с ним в ДК на работу, видел, как занимаются местные самодеятельные ансамбли, сам пробовал играть на разных инструментах. В детстве меня очень тянуло к музыке, отец помогал мне осваивать разные инструменты. Но в то время я ещё не пел. Прислушивался к остальным, но сам не хотел петь, казалось, это не моё.

Только после 11 класса я основательно увлёкся пением. В 2002 году как раз после того, как я закончил школу, состоялся мой первый концерт, первое выступление на публике. Проходил он в Сарыколе - в День Победы. Тогда на площади спел свою первую песню, и с этого в принципе всё и завертелось. Многие люди меня заметили и стали приглашать выступать в школы, детские сады, рестораны. В общем звали они меня куда только можно было позвать. Так и начался мой творческий путь.

Музыкальный стиль, в котором работает Азамат, очень близок к эстетике музыки 90-х. Своим вдохновителем музыкант считает легендарного Юру Шатунова, с которым он общался на съёмках телевизионной программы.

На сегодняшний момент в творческой копилке Исенгазина и около 50 кавер-версий и песен собственного сочинения. Большинство песен Азамата приобрели популярность через сеть «Одноклассники», где на его страничку подписано более 30 тысяч человек.

Азамат считает, что именно подписчики и фанаты помогли ему попасть на шоу Малахова.

- Редакторы программы нашли меня по многочисленным письмам и звонкам моих поклонников, - пояснил он. - Есть среди моих подписчиков в «Одноклассниках» женщина, зовут Галина, живёт в России. Через рассылку сообщений с призывом звонить и писать в программу для моей поддержки она отчасти и обеспечила такую большую активность моих фанатов... 3 марта я улетел в Москву, а уже на следующий день начались съёмки передачи. Шли они целый день, снимали по эпизодам, без дублей, в формате реального времени. На программе больше всего общался с Юрий Шатуновым. После съёмок мы даже с ним сфотографировались на память. Ну, а так вроде бы все музыканты оказались простыми людьми: Сергей Минаев, Катя Семёнова. Картинка, конечно, меняет человека и вживую смотреть на людей, которых ты раньше видел по телевизору, очень необычно. Когда уже в записи увидел себя по телевизору, тоже долго не мог поверить, что это я.

В свободный от съёмок день Азамат прогулялся по Москве со своим одноклассником. А уже 6 марта улетел обратно.

Последним местом нашей экскурсии был кабинет Исенгазина, где в углу стоял микрофон с аппаратурой для записи звука. Скромненько так. Все аранжировки, музыку, а также записи Азамат создаёт самостоятельно в этих вот сельских условиях.

В планы его на ближайшее будущее входит снять несколько хороших клипов на свои собственные песни. А также провести концерты в Казахстане и России, где его ждёт любимая публика.