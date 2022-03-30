Автомобили с наклеенной буквой Z замечены в Алматы, Костанае, Уральске, Шымкенте. Вездесущую букву видели даже на космодроме Байконур. Зачем их «носят» казахстанцы? Нужно ли наказывать инициаторов и по какой статье, выясняло Радио Азаттык.

Буква Z, которую противники нападения России на Украину называют не иначе как новой свастикой, появилась в первый день войны и очень быстро стала символом этих трагических событий. Буквы Z и V впервые заметили на российской военной технике, которая вторглась на территорию Украины. Военные эксперты полагают, что они обозначают «Запад» и «Восток» — Западный и Восточный военный округ. Сторонники самых безрассудных и необоснованных конспирологических теорий упоминают даже президента Украины Владимира Зеленского (Vладимир Zеленский), и буквы латинского алфавита в этом случае якобы выполняют обозначение главного путинского врага, которого нужно уничтожить.

Несмотря на неясность происхождения новоявленной символики, буквы быстро распространились в российском обществе: ее наклеивают на автомобили, рисуют на стенах, используют в заголовках провластных СМИ, а участники недавнего концерта-митинга на московском стадионе «Лужники», посвященного восьмой годовщине аннексии Крыма, нацепляли георгиевские ленточки, сложенные в форме этой буквы.

Казахстан буква Z тоже не обошла стороной: автомобили с наклеенной буквой замечали в Алматы, Костанае, Уральске, Шымкенте и даже на космодроме Байконур, который находится в аренде у России до 2050 года. В борьбу с символикой Z на автомобилях соотечественников вступили не только казахстанцы, но и полиция: владельцам автомобилей с наклейками грозит вполне реальный штраф. Штрафуют, конечно, не за саму символику, а по пятой части 590 статьи административного кодекса Казахстана, за «нарушение правил эксплуатации транспортных средств».

«У МЕНЯ УЖЕ ЕСТЬ ОПЫТ БОРЬБЫ С СЕПАРАТИСТСКОЙ СИМВОЛИКОЙ»

Журналист и общественный деятель Арман Шураев стал одним из первых казахстанцев, кто призвал своих многочисленных подписчиков в Facebook’е останавливать автомобили с буквой Z и просить их владельцев немедленно избавиться от этой символики. Или вызывать полицию, если человек отказывается расстаться с наклейкой.

— У меня уже есть опыт борьбы с сепаратистской символикой, — рассказывает Арман. — Когда в 2014 году была оккупация Донбасса, у нас в Казахстане появились наклейки «Вежливые люди», и тогда нам очень быстро удалось это купировать благодаря нашим ребятам-активистам. Сепаратизм — это предтеча войны. Мы это видим на примере Украины.

Арман не только призывает своих подписчиков реагировать на военную символику, но и сам проводит телефонные беседы с людьми, которые наклеивают на свои автомобили ту самую Z. Видео одного из таких разговоров Шураев опубликовал у себя в соцсетях.

— Алло, добрый день! — здоровается Арман Шураев со своим телефонным собеседником, мужчиной по имени Сергей из города Ерейментау Акмолинской области. В начале марта кто-то из активистов заметил на его машине букву Z и зафиксировал это на видео. — Сергей, мне прислали видео с вашей машиной, на которой литера Z нанесена.

— А вы кто?

— Я гражданин Республики Казахстан, меня Арман зовут. Я рекомендую вам немедленно убрать эту литеру Z с вашей машины.

— Я уже убрал.

— Убрали? Вы понимаете, что тем самым вы провоцируете и разжигаете межнациональную рознь в Казахстане?

— Я убрал. Всё, я понял.

— Вы мне скиньте, пожалуйста, на этот номер фотографию машины без литеры Z.

Далее Шораев демонстрирует итог этого разговора: фотографии автомобиля своего собеседника, но уже без знака Z.

— Случаев с буквой Z, наверное, было бы больше, если бы мы в первый же день не провели воспитательную работу с этими людьми: их быстро находили, останавливали, убеждали, — говорит Арман Шораев. — А если кто-то не поддавался убеждениям, то вызывали полицейских, и требования представителей закона выполнялись неукоснительно.

За свою активную проукраинскую и антипутинскую позицию Армана Шораева в социальных сетях некоторые подписчики называют «русофобом». Сам он характеризует это не иначе как «полный бред».

— Большего любителя русской культуры, чем я, не найти, — смеется Шораев. — Я по образованию учитель русского языка и литературы, прекрасно знаю Есенина, Бунина, Достоевского и Булгакова, наизусть могу прочитать гораздо больше, чем любой среднестатистический житель Российской Федерации. К тому же следует обратить внимание на очень важный момент: я всегда отделяю Россию от военного преступника Путина и его кровавого режима.

Арман Шораев говорит, что не ведет подсчет автомобилей, с которых ему и его сторонникам удалось снять букву Z, но он думает, что счет таких машин велся бы на сотни, если бы не своевременная реакция активистов. «Мы поняли, что внутри Казахстана десятки тысяч потенциальных сепаратистов. Причем, среди них много представителей разных национальностей, которые одурманены этой пропагандой», — констатирует общественный деятель.

«БУКВА Z БЕССМЫСЛЕННА, КАК И ВСЁ ПРОИСХОДЯЩЕЕ»

Журналист из Уральска Лукпан Ахмедьяров тоже включился в борьбу с российской пропагандой в целом и буквой Z в частности. Один автомобиль с «пропутинской» символикой Ахмедьяров встретил на улицах своего родного города.

— Я ехал в центр города, в машине сидела моя младшая дочь, и когда поворачивал в сторону дома, возле магазина увидел припаркованный автомобиль, — рассказывает Лукпан Ахмедьяров. — Машина была грязненькая, а именно это место, где черной пленочкой наклеили букву Z, было старательно вымыто. Я посмотрел, сфотографировал и поехал домой, высадил ребенка и вернулся к этому автомобилю. А пока ехал, позвонил полицию и сообщил, что видел машину со знаком Z, которая пропагандирует военные действия в Украине и является отличительным знаком армии-агрессора. В машине сидела женщина. Я спросил ее, может ли она объяснить, почему у нее на машине наклейка? Оказалось, что она была не в курсе: вышла из машины, увидела букву Z и в сердцах сказала: «Да это мой муж наклеил, дурак!» Сорвала наклейку и на этом мы расстались.

Людей, которые наклеивают букву Z на свои автомобили, Ахмедьяров считает жертвами пропаганды российского государственного телевидения, где всячески приветствуют нападение на Украину, поддерживают аннексию Крыма и создание так называемых республик «ЛНР» и «ДНР» на юго-востоке Украины.

— Если сейчас кто-то наклеивает букву Z на свой автомобиль, нужно еще понимать, что они это делают с определенным и вполне отчетливым вызовом, как бы привлекая внимание: смотрите, я так сделал. При этом они достаточно четко понимают, чей этот знак, почему его осуждают и что за внимание он хочет к себе привлечь. Он как бы хочет показать, что я наклеил этот знак, чтобы поддержать Путина и его армию.

Журналист также отмечает, что, если бы не своевременная реакция полиции, автомобилей с буквой Z в Казахстане было бы гораздо больше.

— И это достаточно хорошо характеризует людей, которые клеят эти наклейки, как носителей определенного культурного кода и определенных политических взглядов, — подчеркивает Лукпан Ахмедьяров. — Эти люди не способны на какой-то гражданский поступок для отстаивания своих позиций. То есть они не готовы за это платить штрафы, не говоря уже об административном аресте. Это весьма показательно.

О символике буквы Z Азаттык поговорил с известным казахстанским искусствоведом Валерией Ибраевой, которая так и не нашла в ней какого-либо смысла.

— Каждое большое осмысленное действие имеет свой осмысленный знак. Тот же McDonald’s имеет букву М в своем логотипе, или свастика у Гитлера как главный символ нацизма, грубо говоря, — говорит Валерия Ибраева. — Но вот эта война бессмысленна, и знак Z тоже бессмысленен, и люди, которые наклеивают его на свои машины, совершенно не понимают, что происходит на самом деле, и не осознают масштаба последствий. Еще раз повторюсь: буква Z бессмысленна, как и всё происходящее. Кроме борьбы украинцев, разумеется.

«НЕ ПОЗВОЛЯЕТ ДЕЛАТЬ НИЧЕГО ИНОГО, КРОМЕ КАК СИДЕТЬ И ВЫЖИДАТЬ»

До недавнего времени казахстанские власти старались не обращать внимания ни на букву Z, ни на публичные одобрения нападения России на Украину некоторых казахстанцев в социальных сетях. Однако 28 марта Генеральная прокуратура Казахстана напомнила соотечественникам об уголовной ответственности за сепаратизм, отметив, что «некоторые пользователи социальных сетей, в том числе из числа граждан Казахстана, публично комментируя происходящие события, размещают в них сепаратистские призывы касательно целостности территории нашей страны». За это, напоминает Генпрокуратура, предусмотрено уголовное наказание и даже лишение свободы сроком на 10 лет.

Тем не менее действия казахстанских властей относительно возможного сепаратизма, и даже по той самой пресловутой букве Z, нечеткие: за сепаратистский символ они наказывают по закону о ПДД, то есть, похоже, боятся открыто заявлять о проблеме. Политолог Димаш Альжанов считает, что сложившийся политический режим не позволяет Казахстану осознать свои национальные интересы и проецировать их через органы власти во внешней политике.

— В корне лежит несколько проблем, которые связаны с тем, по какой траектории Казахстан начал развиваться в 1990-е годы: к сожалению, страна ушла по пути построения режима личной власти. То есть государство, которое мы получили после 30 лет независимости, не является целостным, и, соответственно, вырабатываемая им политика тоже не базируется на национальных интересах.

По словам Димаша Альжанова, инициатором некоторых интеграционных процессов, в том числе и создания ЕАЭС, был Нурсултан Назарбаев. Политолог считает, что сегодня Казахстан является заложником политики первого президента, при котором продвигалась идея экономической интеграции с Россией и не противопоставлялась концепция национальной безопасности.

— Казахстан не имеет ни экономической состоятельности, ни пусть даже маленькой, но боеспособной армии, чтобы гарантировать свою безопасность. Мы во многих отношениях находимся в невыгодном положении перед Россией. Та колода карт, которая сейчас есть у Токаева, не позволяет делать ничего иного, кроме как сидеть и выжидать, не имея четкой позиции ни по вторжению в Украину, ни относительно дальнейшего существования в ЕАЭС, — уверен политолог.

С момента нападения России на Украину прошло уже больше месяца. За это время война унесла жизни нескольких тысяч человек, не только военных, но и мирных жителей: стариков, женщин, детей. Разрушены десятки населенных пунктов, в том числе и такие большие города, как Мариуполь и Харьков. Казахстан в этой войне старается занять нейтральную позицию не осуждает Москву за вторжение, но поддерживает Украину, отправляя туда гуманитарную помощь. 24 марта Казахстан во второй раз «воздержался» при голосовании по резолюции ООН, требующей немедленно прекратить войну в Украине.