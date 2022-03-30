В Стамбуле прошли переговоры в формате тет-а-тет главы российской делегации Владимира Мединского и руководителя правящей фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давида Арахамии, сообщает Informburo.kz со ссылкой на РИА Новости. Украинская сторона отдельным пунктом вынесла вопрос Крыма.

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По словам Владимира Мединского, переговоры прошли конструктивно. Он заявил, что Россия получила от Украины понятно сформулированную позицию.

"Предложения от украинской стороны будут рассмотрены в ближайшее время и доложены президенту России", – сказал Мединский.

При этом, как он отметил, Москва "делает два шага навстречу Киеву" по деэскалации конфликта.

Глава российской делегации подчеркнул, что встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского возможна одновременно с парафированием договора двух государств на уровне МИД.

Заместитель министра обороны РФ Александр Фомин сообщил, что после переговоров Россия решила сократить боевые действия на киевском и черниговском направлениях.

"С учётом обсужденных в ходе сегодняшней встречи принципов, министерство обороны РФ для повышения взаимного доверия и создания необходимых условий для дальнейшего ведения переговоров и достижения конечной цели согласования подписания вышеуказанного договора, приняло решение кардинально, в разы, сократить военную активность на киевском и черниговском направлении", – сказал Александр Фомин.

Руководитель правящей партии Украины Давид Арахамия сообщил, что украинская делегация настаивает, чтобы договор между странами был подписан всеми гарантами безопасности, который будут его ратифицировать.

"Мы не хотим повторять ошибку Будапештского меморандума", – цитирует Давида Арахамию 24tv.ua.

Не хотим повторения Будапештского меморандума, – Арахамия / Прессслужба Офиса Президента

Глава делегации Украины уточнил, что по плану страны-гаранты по аналогу 5 статьи НАТО в течение трёх дней должны провести консультации. Речь идёт о случаях войны, агрессий, так называемых "спецопераций". Дальше гаранты будут обязаны предоставить Украине помощь – армией, закрытым небом, вооружением.

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк рассказал, как будут имплементировать договор о международных гарантиях безопасности страны.

"Имплементация этого договора будет происходить по следующей процедуре: сначала это будет референдум, на котором все граждане Украины выскажут свою позицию по этому договору, и до того, как он должен работать. После этого – ратификация в парламентах стран-гарантов и парламенте Украины. Это ключевое. То есть мы должны получить поддержку общества, чтобы договор действительно был консолидирующим для нас", – сказал Михаил Подоляк.

Вопрос Крыма, по его словам, является отдельным пунктом договора. Украинская сторона предложила в течение 15 лет проводить двусторонние переговоры по статусу Крыма и Севастополя. В этот период страны не должны использовать военные или вооружённые силы для решения вопроса.

"Что касается территории ОРДЛО, то эти вопросы вынесены в отдельный пункт, который будет проговариваться в рамках переговоров между президентами Украины и РФ. То есть, все спорные вопросы уже более-менее проговорены, наши предложения сделаны", – заключил Михаил Подоляк.

Давид Арахамия при этом подчеркнул, что Украина признаёт только те границы своего государства, которые действовали по состоянию на 1991 год.

"Нет здесь никаких компромиссов, красных линий. Мы только такую формулировку подписываем. В России, конечно, может быть своя версия этих событий, так как они уже признали, что Крым – русский. Это их право – делать такие речи и такие позиции фиксировать. Но украинская позиция чёткая и постоянная, и это точно не подлежит вообще обсуждению", – заявил он.