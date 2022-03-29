ДТП произошло сегодня около 18:00 на улице Ленина в городе Тобыл. В результате столкновения трех машин погиб человек. Подробности трагического происшествия сообщила пресс-служба полиции на своей странице в Facebook.

- 20 летний водитель автомобиля «Хюндай Акцент» при обгоне совершил столкновение с автомобилем «Рено Логан», которым управлял 56 летний водитель, - сообщает полиция. - В результате ДТП «Рено Логан» касательно столкнулся с автомобилем «Шкода Йети» и наехал на пешехода.

25-летний мужчина от полученных травм скончался на месте. Водители и пассажиры автомобилей доставлены в областную больницу с различными травмами.

Ведется досудебное расследование по статье 345 ч. 3 УК РК (нарушение правил дорожного движения повлекшее по неосторожности смерть человека).