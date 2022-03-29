Машина скорой помощи слетела с трассы в Костанайской области
29 марта 2022, 19:55 | Происшествия
ДТП произошло 29 марта около 10.30 часов на автодороге М-36 «Костанай-Сарыколь» в 3 км от города Тобыл. Сотрудник редакции "НГ" стал очевидцем последствий этого происшествия.
Как позже сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области, 26-летний водитель, управляя автомашиной скорой медицинской помощи «УАЗ-3962, не справился с управлением и машина опрокинулась в кювет.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
- В результате ДТП трое пассажиров в возрасте 39, 21 и 57 лет, жители поселка Сарыколь, с различными травмами доставлены в областную больницу. Начато расследование, - сообщили в пресс-службе ведомства. - Полиция обращается к водителям: будьте осторожнее при перемене погодных условий. Соблюдайте дистанцию и скоростной режим.
Последние новости
29.03.22 22:27 Пешеход погиб в результате столкновения трех машин в Тобыле
29.03.22 17:22 Про старый акимат, бюджет и горячую воду - Аким Рудного провел отчетную встречу с населением поселка Качар
29.03.22 17:14 В начале апреля в Костане появится ранняя капуста, которую СПК «Тобол» закупила напрямую у производителей
29.03.22 14:56 «Тобол» третий раз в сезоне поделил очки в очной серии с «Каспием» в рамках чемпионата Казахстана по баскетболу
29.03.22 13:53 Дефицита офисной бумаги в Казахстане не будет - министр
29.03.22 13:38 Без вести пропавшего подростка разыскивают в Костанае
29.03.22 12:15 Маски только в медучреждениях - Новое постановление подписал санврач Костанайской области
Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.
пожалуйста зарегистрируйтесь.