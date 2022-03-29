ДТП произошло 29 марта около 10.30 часов на автодороге М-36 «Костанай-Сарыколь» в 3 км от города Тобыл. Сотрудник редакции "НГ" стал очевидцем последствий этого происшествия.

Как позже сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области, 26-летний водитель, управляя автомашиной скорой медицинской помощи «УАЗ-3962, не справился с управлением и машина опрокинулась в кювет.

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- В результате ДТП трое пассажиров в возрасте 39, 21 и 57 лет, жители поселка Сарыколь, с различными травмами доставлены в областную больницу. Начато расследование, - сообщили в пресс-службе ведомства. - Полиция обращается к водителям: будьте осторожнее при перемене погодных условий. Соблюдайте дистанцию и скоростной режим.