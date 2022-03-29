Для этого костанайцы ездили в Туркестанскую область, заключили договор на поставку первых 50 т этого овоща, сообщил 28 марта на аппаратном совещании заместитель акима Костаная Мейрам СОКИТБАЕВ.

Иллюстративное фото pixabay.com

По его словам, в южном регионе представители Костанайской области налаживали партнерские отношения с хозяйствами в четырех районах. В итоге АО «СПК Тобол» заключило договор на поставку капусты с ТОО «Еспол».

- Отгрузка капусты будет осуществлятьсяс 5 апреля текущего года по200 тенге/кг, - уточнил Сокитбаев. - По мере поступления заявок продукция нами будет распределена по торговым сетям и магазинам города.