Всего неделя прошла с того момента, когда баскетбольный клуб «Тобол» провел свою первую в этом году домашнюю серию игр. И вот вновь большой баскетбол пришел в Костанай. И вновь по воле календаря его соперником в двухматчевой домашней серии в рамках регулярного чемпионата Казахстана среди мужских команд Национальной лиги стал клуб из Актау «Каспий».

Кольцо «Каспия» атакуеТ капитан «Тобола» Шаим Куанов (№5) / Фото vk.com/bctobol

Интересно, что в марте в республиканских соревнованиях по командным видам спорта весьма популярно было костанайско-актауское противостояние. Так, накануне первой домашней серии баскетбольного «Тобола» с «Каспием» футбольные клубы с аналогичными названиями встретились в матче чемпионата Казахстана в Актау и завершили его нулевой ничьей. Своеобразная ничья была зафиксирована потом и в баскетболе - «Тобол» вначале уступил (76:81), а затем взял убедительный реванш (77:54). А проведение этой серии совпало с матчами чемпионата Казахстана по футзалу, в которых представляющий Костанайскую область рудненский «Аят» принимал… актауский «Каспий».

Баскетбольные клубы «Тобол» и «Каспий» в этом сезоне ведут борьбу за попадание в зону плей-офф, расположившись перед третьей, заключительной двухматчевой очной серией соответственно на четвертой и пятой строчках в турнирной таблице. При этом актауская команда при равенстве проведенных игр отстает от четвертого места на два очка, дважды уступив между матчами в Костанае в столице «Астане» (41:88 и 41:85). Учитывая упорную борьбу в двух предыдущих сериях, в которых команды одержали по две победы, а также то, что регулярный чемпионат подходит к окончанию, и «Тоболу», и «Каспию» крайне нужны были победы. В случае двух побед костанайцы могли надеяться на повышение в турнирной таблице, а актаусцы могли бы сравняться с «Тоболом» по очкам, но обойти его по результатам очных поединков.

Хозяева очень уверенно начали первый матч, проходивший на площадке спортивно-развлекательного комплекса «Костанай», и через две с половиной минуты после старта вели в счете 10:0. Актауские баскетболисты к середине игрового отрезка приноровились к игре соперника и постепенно стали сокращать отставание, доведя его до четырех очков за две минуты до окончания первой четверти, которая все же осталась за костанайцами - 24:18.

К середине второй четверти гостям снова удалось сократить разрыв в счете, однако в следующие пять минут они не смогли справиться с атакующим натиском «Тобола», который довел свое преимущество к большому перерыву до 15 очков - 46:31.

Борьбу под кольцом «Каспия» ведет Павел Ильин (№6) / Фото vk.com/bctobol

В третьей четверти костанайская команда не просто удерживала достигнутую разницу в счете, но порой и увеличивала ее, доведя за шесть минут игры в этом отрезке до 22 очков. Актауские баскетболисты до конца третьей десятиминутки смогли немного приблизиться к сопернику, и все же у «Тобола» было очень комфортное преимущество перед заключительным игровым отрезком - 71:54.

Но, к чести гостей, они и не думали сдаваться, а благодаря хорошему исполнению трехочковых бросков «Каспий» сумел вернуть интригу в матч, за три минуты до его окончания сократив свое отставание до пяти очков. «Тоболу» пришлось приложить значительные усилия в концовке встречи, чтобы довести ее до победы - 92:86 (24:18, 22:13, 25:23, 21:32).

А героем матча безусловно стал игрок национальной сборной Казахстана Антон Быков, который обновил рекорд Национальной лиги в сезоне по набранным очкам за матч, принеся в копилку «Тобола» 36 очков. Кроме этого, на его счету 15 подборов, 2 передачи и 1 блокшот. Аскар Ахметжан в этом матче набрал 16 очков, а на счету капитана «Тобола» Шаима Куанова 13 очков, 6 подборов и 8 результативных передач.

Несмотря на победу в первом матче, все же к фаворитам во втором поединке костанайских баскетболистов можно было отнести разве что только из-за преимущества домашней площадки. Гости, в очередной раз доказавшие, что с ними нужно считаться в любой ситуации, начали заключительный матч противостояния с «Тоболом» довольно уверенно, открыв счет и быстро набрав семь очков. Хозяевам же не удавалось поразить кольцо соперника более трех минут. А сравнять счет у костанайских баскетболистов получилось лишь за две минуты до окончания первой четверти - 16:16. Но выйти вперед к первому перерыву у них так и не получилось из-за хорошо проведенной актаусцами концовки четверти - 18:25.

В атаке «Тобол» / Фото vk.com/bctobol

Через две минуты после начала второй четверти отставание «Тобола» выросло до 11 очков - 21:32. Однако хозяева сумели собраться и до середины игрового отрезка не позволили актаусцам набрать ни одного очка и во второй раз в матче сравняли счет - 32:32. А на большой перерыв «Тобол» ушел лидером, правда, имея минимальное преимущество - 38:37.

Гости первыми забросили в третьей четверти и три минуты сохраняли перешедшее к ним минимальное преимущество. Затем команды еще несколько раз поочередно примерили на себя роль лидера, а за 20 секунд до окончания третьей десятиминутки счет третий раз в матче стал равным - 57:57. Завершив еще одну атаку точным двухочковым броском, баскетболисты «Тобола» вышли вперед перед заключительной четвертью - 59:57.

Гости сравняли счет в матче в самом начале четвертого игрового отрезка, а затем вышли вперед и постепенно стали наращивать отрыв, доведя его до 12 очков за четыре минуты до окончания поединка. «Тобол» попытался переломить ход игры, сократив вдвое отставание в следующие две минуты, однако гости сумели найти силы и не позволили костанайским баскетболистам одержать вторую подряд победу - 78:84 (18:25, 20:12, 21:20, 19:27).

Лучшими бомбардирами в этом проигранном матче в составе «Тобола» стали Шаим Куанов, на счету которого 27 очков, Антон Быков - 18 и Аскар Ахметжан - 14.

Таким образом, самое интересное противостояние в рамках регулярного чемпионата между «Тоболом» и «Каспием» не выявило победителя - команды одержали по три победы. Разве что чуть результативнее были костанайские баскетболисты - 479:465.

До конца регулярного чемпионата «Тоболу», имеющему предпочтительные шансы попасть в плей-офф, предстоит провести еще две выездные серии с «Барсами Атырау» (3 и 4 апреля) и с конкурентом за третье место «Актобе» (7 и 8 апреля).