Операцию по задержанию подозреваемого в незаконном обороте наркотиков провели полицейские управления по противодействию наркопреступности ДП Костанайской области.

- 19-летний костанаец задержан полицейскими при закладке синтетических наркотиков в тайнике в одном из домов по улице Узкоколейной в областном центре. Также в других тайниках полицейские обнаружили 10 свертков синтетических наркотиков, - сообщили в пресс-службе ведомства. - В ходе дальнейших следственных действий в квартире у подозреваемого изъяты электронные весы и пакеты для расфасовки наркотиков.

Кроме того, при обыске полиция обнаружила в доме у подозреваемого 30 свертков с порошкообразным веществом белого цвета. Согласно экспертизе вес изъятых синтетических наркотиков составил более 120 граммов, что является особо крупным размером.

- Проводится расследование по ст. 296 ч. 4 УК (незаконное изготовление, переработка, приобретение, хранение наркотических средств в особо крупном размере), - добавили в пресс-службе полиции.