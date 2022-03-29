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Закладчика синтетических наркотиков задержали полицейские в Костанае

29 марта 2022, 14:18 |  Криминал

Операцию по задержанию подозреваемого в незаконном обороте наркотиков провели полицейские управления по противодействию наркопреступности ДП Костанайской области.

- 19-летний костанаец задержан полицейскими при закладке синтетических наркотиков в тайнике в одном из домов по улице  Узкоколейной в областном центре.  Также в других тайниках полицейские обнаружили 10 свертков  синтетических  наркотиков, - сообщили в пресс-службе ведомства. - В ходе дальнейших следственных действий в квартире у подозреваемого изъяты электронные весы и пакеты для расфасовки наркотиков.

Кроме того, при обыске полиция обнаружила в доме у подозреваемого 30 свертков с порошкообразным веществом белого цвета. Согласно экспертизе вес изъятых синтетических наркотиков составил  более 120 граммов, что является особо крупным размером.

- Проводится расследование по ст. 296 ч. 4  УК (незаконное   изготовление, переработка,  приобретение, хранение  наркотических  средств  в особо крупном размере), - добавили в пресс-службе полиции.