Министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев прокомментировал рост цен на офисную бумагу и заверил, что дефицита в Казахстане не будет, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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"Дефицита как такового в Казахстане, я думаю, не будет. (...) Мы сейчас бумагу привозим, основной поставщик у нас Россия - 61 процент, затем Турция и Китай. В случае необходимости, думаю, наши бизнес-структуры быстро сориентируются. Если где-то какие-то препятствия возникают, у нас альтернативных маршрутов достаточно, чтобы доставить бумагу. У нас есть производство по нарезке бумаги, то есть рулонная бумага привозится, два завода таких имеются. Само сырье мы привозим из этих стран", - сказал министр, отвечая на вопросы журналистов после заседания правительства.

Журналисты отметили, что цены на бумагу в магазинах растут.

"Есть специальные органы, они проверят. Цена скачет, не знаю почему. Буквально позавчера по моему поручению заходили (в магазины канцелярских товаров. - Прим.), если одни по 3 тысячи тенге продавали, то другие магазины по 5-6 тысяч тенге. Наверное, соответствующие органы перепроверят", - сказал министр.