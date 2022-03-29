Реализаторы, злоупотребляя доминирующим положением, ориентировались только на установление максимальной цены при его реализации, передает Informburo.kz.

В Казахстане завершили расследования в отношении шести крупных оптовых поставщиков сжиженного нефтяного газа. Об этом в рубрике "Сказано – сделано" сообщает пресс-служба президента в Telegram-канале.

"Выявлено, что реализаторы сжиженного нефтяного газа, злоупотребляя доминирующим положением, ориентировались только на установление максимальной цены при его реализации", – сообщает пресс-служба Акорды.

Судебное решение о наложении административного штрафа вынесли в отношении ТОО "Казахойл Актобе" (не вступило в силу);

возбудили и передали в суд административные дела в отношении АО "СНПС-Актобемунайгаз" и ТОО "СП КазГерМунай";

возбудили уголовные дела в отношении ТОО "Petrosun" и ТОО "Казахский газоперерабатывающий завод";

материалы дела в отношении АО "НК КазМунайГаз" переданы в Агентство по финансовому мониторингу.

Кроме того, установлены факты необоснованного сокращения объёмов реализации сжиженного нефтяного газа в действиях ТОО "Казахский газоперерабатывающий завод".

Агентство по защите и развитию конкуренции проводит 193 расследования в отношении субъектов розничной реализации сжиженным нефтяным газом, из них 89 – совместно с Генпрокуратурой.

Установлены факты согласованных действий и организации картельного сговора в действиях 65 субъектов рынка. Административные дела возбудили в отношении 45 субъектов, материалы направлены в суд. Общая сумма наложенных административных взысканий составила 92 млн тенге, сообщили в пресс-службе президента.

Во время совещания по социально-экономической ситуации в стране 5 января президент Касым-Жомарт Токаев поручил Генеральной прокуратуре совместно с Агентством по защите конкуренции провести расследование на предмет ценового сговора и иных антиконкурентных действий.