В город Катовице было доставлено 17,5 тонн гуманитарной помощи, передает Informburo.kz.

Казахстан отправил очередную партию гуманитарной помощи для жителей Украины, сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям РК.

Самолёт вылетел из Алматы 28 марта в город Катовице. Уже оттуда груз весом 17,5 тонн отправят в Украину. Казахстан направил предметы первой необходимости, среди них также постельные принадлежности и продукты питания.

"Планируется, что на обратном пути доставивший груз самолёт Ил-76 государственной авиакомпании "Беркут" вывезет и несколько десятков казахстанцев и членов их семей, прибывших из Украины в Польшу при содействии казахстанских дипломатов", – сообщили в МЧС РК.

14 марта из международного аэропорта Алматы вылетел первый самолёт с гуманитарной помощью для жителей Украины. Тогда были доставлены медикаменты.