Страница нового главы областного центра Марата ЖУНДУБАЕВА была создана сегодня, 28 марта. На ней он уже опубликовал два поста. Первый пост - знакомство с горожанами. В нем же он призвал жителей делится предложениями и задавать вопросы.

- Уважаемые жители города Костанай! Рад приветствовать вас на своей странице. Президент Касым-Жомарт Кемелевич Токаев для качественной обратной связи с населением призвал эффективно использовать потенциал социальных сетей, - написал Жундубаев. - Открытость и доступность - наш принцип в работе. Здесь вы можете задавать вопросы и делиться предложениями в целях улучшения дальнейшего развития областного центра.