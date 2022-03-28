Новый аким Костаная завел аккаунт в Instagram
28 марта 2022, 16:41 | Государство
Страница нового главы областного центра Марата ЖУНДУБАЕВА была создана сегодня, 28 марта. На ней он уже опубликовал два поста. Первый пост - знакомство с горожанами. В нем же он призвал жителей делится предложениями и задавать вопросы.
- Уважаемые жители города Костанай! Рад приветствовать вас на своей странице. Президент Касым-Жомарт Кемелевич Токаев для качественной обратной связи с населением призвал эффективно использовать потенциал социальных сетей, - написал Жундубаев. - Открытость и доступность - наш принцип в работе. Здесь вы можете задавать вопросы и делиться предложениями в целях улучшения дальнейшего развития областного центра.
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