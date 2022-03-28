К 2023 году средняя зарплата врачей составит 550 тысяч тенге и будет выше средней зарплаты в Казахстане в 2,5 раза. Об этом заявила министр здравоохранения Ажар Гиният на встрече со студентами медицинского университета в Алматы, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Фото Tengrinews.kz/Турар Казангапов

Обращаясь к студентам КазНМУ имени Асфендиярова, глава Минздрава подчеркнула необходимость усиливать роль первичного звена здравоохранения в Казахстане.

В своем выступлении Ажар Гиният также рассказала о мерах материальной поддержки медработников и повышения статуса врачебной профессии.

По ее словам, с учетом ежегодного повышения заработной платы врачей уже в 2023 году предусмотрено ее увеличение до 550 тысяч тенге. Это в 2,5 раза выше средней заработной платы в стране, уточнила министр.

Кроме того, Гиният рассказала о повышении стоимости грантов и стипендий для студентов-медиков, улучшении социального пакета для выпускников медвузов, прибывающих работать в сельскую местность.

Как отмечается, встреча с будущими врачами проходила в открытом интерактивном формате и студентам была предоставлена возможность участвовать в опросе и задавать вопросы.

Отметим, что о намерении существенно повысить зарплаты к 2023 году медработникам в Казахстане годом ранее говорил экс-министр здравоохранения Алексей Цой.