К 2023 году зарплата врачей составит 550 тысяч тенге - Ажар Гиният
К 2023 году средняя зарплата врачей составит 550 тысяч тенге и будет выше средней зарплаты в Казахстане в 2,5 раза. Об этом заявила министр здравоохранения Ажар Гиният на встрече со студентами медицинского университета в Алматы, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
Фото Tengrinews.kz/Турар Казангапов
Обращаясь к студентам КазНМУ имени Асфендиярова, глава Минздрава подчеркнула необходимость усиливать роль первичного звена здравоохранения в Казахстане.
По ее словам, с учетом ежегодного повышения заработной платы врачей уже в 2023 году предусмотрено ее увеличение до 550 тысяч тенге. Это в 2,5 раза выше средней заработной платы в стране, уточнила министр.
Кроме того, Гиният рассказала о повышении стоимости грантов и стипендий для студентов-медиков, улучшении социального пакета для выпускников медвузов, прибывающих работать в сельскую местность.
Как отмечается, встреча с будущими врачами проходила в открытом интерактивном формате и студентам была предоставлена возможность участвовать в опросе и задавать вопросы.
Отметим, что о намерении существенно повысить зарплаты к 2023 году медработникам в Казахстане годом ранее говорил экс-министр здравоохранения Алексей Цой.
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