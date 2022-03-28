Сегодня, 28 марта, о мерах по стабилизации цен на продукты питания говорили на аппаратном совещании в городском акимате. В первую очередь, обсудили ситуацию по снабжению сахаром.

- По данным департамента статистики, из 19 наименований социально-значимых продовольственных товаров по основным позициям у нас цены ниже среднереспубликанских, - сообщил заместитель акима Костаная Мейрам СОКИТБАЕВ, - низкие цены зафиксированы на хлеб (18 позиция), рис (17 позиция), мясо кур (16-я), говядину, картофель, лук, (15 позиция), яйцо, масло сливочное (14-я), крупу гречневую, соль (13-я), масло подсолнечное (12 позиция). Выше средней по республике только цена на сахар (400 тенге).

Спрос на него сохраняется повышенный. Из стабилизационного фонда крупными супермаркетами выбрано только за период с 4 по 23 февраля 116 тонн. За весь прошлый год — 18 т.

Сокитбаев сообщил, что до 13 апреля акиматом составлен график выборки сахара-песка из стабфонда.Ежедневный отпускаемый объем – 5 тонн, распределяется по крупным торговым сетям («Солнечный», «Астыкжан», «Норма», «Раузет», «Тамаша»). Сахар отпускается по 317 тенге, торговая надбавка на него составляет не более 15%, цена на прилавке от 324 до 362 тенге.

Акиматом города подготовлена заявка на поставку в регион136 тонн по цене 311 тенге.

Определены поставщики сахара через АО «Продкорпорация»: это «KostExport» и «Бас Торговля-21». Заключены договора поставки продукции. В период с 28 по 29 марта сахар поступит на оптовые склады города.

Кроме того, СПК «Тобол» заключен договор и произведена оплата за поставку 1500 тонн сахара с ТОО «Коксуский сахарный завод». Отгрузка продукции будет осуществлена 10-12 апреля текущего года.

По словам Сокитбаева, акиматом Костаная проводится ежедневный мониторинг наличия сахара в торговых точках областного центра. В крупных супермаркетах города сахар реализуется лимитировано.

Фото Ксении РЕБИК