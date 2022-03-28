Хранение наркотиков в малых количествах без цели сбыта повлечёт административное наказание, передает Informburo.kz.

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В Казахстане планируют смягчить наказание за немедицинское употребление наркотиков. Предлагается привлекать граждан, употребляющих и хранящих наркотики в малых количествах, не к уголовной, а к административной ответственности, сообщил начальник управления департамента по противодействию наркопреступности МВД РК Бахытжан Амирханов.

"Разработано два законопроекта, предусматривающие смягчение наказания за немедицинское потребление наркотиков. То есть лица употребляющие и хранящие наркотики в малых количествах будут привлекаться не к уголовной, а к административной ответственности", – сказал Амирханов.

Также проект закона предусматривает усиление ответственности за незаконный оборот прекурсоров и сильнодействующих веществ.

Он отметил, что сейчас законодательно снижены до одного грамма "криминальные" размеры наиболее опасных веществ – мефедрона, пировалерона и их аналогов, синтетических каннабиноидов. За хранение без цели сбыта предусмотрена уголовная ответственность.