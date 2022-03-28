За воскресенье, 27 марта, в регионе зарегистрирован 1 случай COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил 0,001 %. До этого три дня подряд регистрировали по два случая, темп прироста был на уровне 0,003%.

Заболеваемость по населенным пунктам зарегистрирована следующим образом: Федоровский район - 1 случай. Пациент обследован по самообращению. Из числа инфицированных лиц 1 с симптомами заболевания, 0 бессимптомных.

Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 г. по 27 марта 2022 г. зарегистрировано 53 514 случаев COVID-19. Количество выздоровевших больных - 53 292, в том числе 5 человек за 27 марта.

С 1 февраля 2021 года вакцинировано первым компонентом 359 117 человек (+19), вторым компонентом 345 689 (+37).

По данным сайта Министерства здравоохранения РК, 26 марта в регионе не зафиксированы случаи заболевания коронавирусной пневмонией. Летальных исходов от КВИ+ и КВИ- также не зарегистрировано.