Несчастный случай, унесший четыре жизни, в том числе двух детей, произошел вчера, 27 марта, около 14.00 в 2-этажном частном жилом доме по ул. Тобольской.

Как сообщили сегодня в пресс-службе ДЧС Костанайской области, огонь распространился по второму этажу на площади 100 кв.м.

- На месте пожара обнаружены обгоревшие тела гражданина 1988 г.р., арендующего помещения, его сожительница, 1985 г.р. пострадавшая при пожаре, скончалась в карете скорой помощи. В соседней комнате пожарные нашли тела двух девочек 2011 г.р. и 2013 г.р., которые находились в гостях у родственников, - рассказали в пресс-службе.

В 15.05 пожар уже ликвидирован. Причина пожара устанавливается. На месте происшествия работают специалисты исследовательской испытательной пожарной лаборатории ДЧС.

Костанайцы распространяют в соцсетях сообщения матери погибших девочек. Пользователь сети Instagram Виктория попрощалась со своими дочерями, братом и его девушкой:

- Спите спокойно, мои девочки. Вчера случился пожар, погибли мои дети, старший брат и его девушка. Всем огромное спасибо, кто помогает и поддерживает.