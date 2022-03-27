С начала года рост цен на социально значимые продовольственные товары составил 9,9%, передает Informburo.kz.

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За минувшую неделю в Казахстане рост цен на социально значимые продовольственные товары составил 1,7%, с начала года – 9,9%. Больше всего за неделю подорожали капуста – на 11%, лук – на 9,3%, сахар – на 6,3%, картофель – на 4,7%, морковь – на 3,3%, куриное яйцо – на 1,7%. Максимальный средний рост цен на эту группу товаров за неделю произошёл в Алматы и Карагандинской области – на 3,5%, Туркестанской области – на 2,5%, Жамбылской области – на 2,2%, сообщает сайт главы правительства.

Премьер-министр Алихан Смаилов провёл очередное совещание по исполнению поручений главы государства и Плана оперативных действий по стабилизации социально-экономической ситуации в Республике Казахстан.

"В Казахстане прошли проверки соблюдения предпринимателями допустимой 15%-ной розничной надбавки на социально значимые продукты питания. За неделю выявили 749 нарушений – фактов превышения допустимой розничной надбавки на социально значимые продукты питания, больше всего на сахар – до 40%, подсолнечное масло – до 35% и овощи – 25%", – говорится в сообщении.

Для предотвращения необоснованного роста цен, удержания инфляции в допустимых пределах и обеспечения макроэкономической стабильности за минувшую неделю в стране работу мониторинговых групп расширили с уровня городов республиканского значения и регионов до уровня районов. По исполнению поручения премьер-министра о необходимости заключения заблаговременных договоров на поставку ранних овощей из Туркестанской области девять регионов Казахстана уже заключили контракты и выделили деньги на поставку ранней капусты.

По информации Министерства сельского хозяйства, в Казахстане есть достаточные запасы социально значимых продуктов питания, которые по состоянию на 24 марта составляли порядка 1,1 млн тонн. Запасы картофеля составляют 380 тысячи тонн, с прогнозом раннего урожая в объёме свыше 170 тысяч тонн; на хранении находится 32 тысячи тонн капусты. Запасы сахара – 34,5 тысячи тонн при средней годовой потребности страны порядка 44 тысяч тонн, имеется также 30 тысяч тонн сахара-сырца для дальнейшей переработки.

"Проводятся восемь расследований по оптовому поставщику мяса кур (Костанайская область), производителям куриных яиц (Карагандинская, Акмолинская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области), оптовому поставщику (Актюбинская область), производителям аммиачной селитры (Мангистауская область) и аммофоса (Алматы). За неделю вынесено одно предостережение ТОО "Компания ФудМастерТрейд" в Алматинской области и три уведомления: в Павлодарской области – производителям гречневой крупы ТОО Grano-PV и ТОО "Царская каша", а также оптовому поставщику сахара в Алматы ТОО "СахарПром Казахстана", – сообщает пресс-служба премьер-министра.

Алихан Смаилов отметил, что министерству сельского хозяйства необходимо усилить координацию распределения запасов социально значимых продовольственных товаров.

На совещании также заслушали доклад министра индустрии и инфраструктурного развития Каирбека Ускенбаева об исполнении поручения главы государства по повышению эффективности специальных экономических зон.

Премьер-министр поручил ведомству совместно с главами регионов дополнительно проанализировать эффективность и определить приоритетные направления деятельности специальных экономических зон.