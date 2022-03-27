В Министерстве национальной экономики рассказали, как будут создаваться новые области Казахстана, передает корреспондент Tengrinews.kz.

В социальных сетях появились несколько вариантов предполагаемых разделений на области в стране.

Однако в министерстве сообщили, что сейчас о конкретных территориях областей говорить преждевременно.

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"Созданная комиссия всесторонне изучит ситуацию по каждой области в части расположения, транспортных путей, социально-экономического и инфраструктурного развития. На данный момент говорить о конкретных территориях областей преждевременно.

Следует отметить, что в соответствии с законом "Об административно-территориальном устройстве Республики Казахстан" местные представительные и исполнительные органы должны выходить с предложением в правительство по данному вопросу", - сообщили в ведомстве.

Для этого регионам необходимо провести организационно-подготовительные работы по вопросам принятия решений акимами разных уровней, постановлений акиматов и решений маслихатов, а также провести публичные обсуждения на портале "Открытые НПА", добавили в Миннацэкономики.

"Сегодня министерство тесно работает с представителями акиматов трех областей. Данные процедуры потребуют определенного времени. Готовится соответствующий указ Главы государства", - говорится в ответе на запрос Tengrinews.kz.

Ранее сообщалось, что после появления в Казахстане новых областей страна будет административно состоять из 20 территориальных единиц: 17 областей и трех городов республиканского значения.

В своем Послании Президент Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости совершенствования административно-территориальной структуры страны. Токаев отметил, что в первые годы независимости несколько областей Казахстана были объединены.