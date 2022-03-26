Средний балл по итогам тестирования составил почти 65 баллов, передает Informburo.kz.

Около 65% казахстанских абитуриентов набрали пороговый балл на мартовском ЕНТ, сообщили в Национальном центре тестирования.

Средний балл по итогам тестирования составил почти 65 баллов. Всего в тестировании приняли участие больше 50 тысяч человек. Из них 74,2% выпускников прошли тестирование на казахском языке, 25,6% – на русском, 0,2% – на английском языке. Также ЕНТ сдавали 130 детей с особыми образовательными потребностями.

Математику с физикой в качестве дополнительных предметов выбрали 25% абитуриентов, 17% – химию и биологию.

"Мартовское ЕНТ проводится в период с 4 по 31 марта этого года в 43 региональных центрах тестирования. Сам формат проведения и количества вопросов остаются без изменений. Из новшеств мартовского ЕНТ – мы ввели индивидуальный тематический анализ. По результатам тестирования в личном кабинете тестируемых появляется не только сертификат с баллами, но и анализ по каждому предмету в разрезе тем. Тестируемый видит какие темы у него проседают и что нужно подтянуть. Надеемся, что это поможет выпускникам качественно подготовиться к летнему ЕНТ", – рассказал директор Национального центра тестирования Руслан Емелбаев.

Попытались пронести смартфоны, шпаргалки и другие запрещённые предметы 63 абитуриента. Их лишили возможности сдать тестирование.