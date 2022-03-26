Общественные советы не стали эффективными институтами общественного контроля и учета мнения населения. Об этом сообщается в Национальном докладе о противодействии коррупции Антикоррупционной службы, передает Tengrinews.kz.

© Турар Казангапов

По данным ведомства, на конец 2021 года в Казахстане действовал 251 общественный совет. Целью их деятельности является выражение мнения гражданского общества по общественно значимым вопросам, пояснили в Антикоре.

"Однако, согласно результатам соцопроса, эффективность работы общественных советов отмечают только 29,5 процента респондентов", - говорится в докладе.

Вместе с тем в документе указывается, что имеют место нарекания граждан по вопросу качественного состава общественных советов и, как следствие, отсутствию площадок для реального диалога с властью.

"Общественные советы при акиматах не смогли стать эффективными институтами общественного контроля и учета мнения населения при принятии государственных решений", - заявили в ведомстве.

В Антикоррупционной службе отметили три негативные тенденции, требующие пересмотра деятельности общественных советов.

"Во-первых, недостаточная прозрачность процедуры определения составов данных органов, их автономности и самостоятельности. Несмотря на формальное соблюдение лимита гражданского сектора в составе общественных советов, он зачастую представлен бывшими госслужащими, экс-акимами, депутатами, руководителями социальных объектов, выражающими лояльность руководству региона. Как правило, отсутствуют представители общественности, оппонирующие позиции местных властей", - указывается в документе.

Практика подбора лояльных активистов приводит к "выхолащиванию" самой сути общественных советов, считают в агентстве.

"Во-вторых, нет ориентированности на снижение протестности. На местном уровне отсутствуют площадки, где оппозиционно и критически настроенные общественники могут озвучить свои требования и вместе с властями вести поиск решения поднимаемых проблем", - уточняется в докладе.

Подобная ситуация противоречит принципу "слышащего государства" и повышает риски общественной дестабилизации, заявили в Антикоре.

"В-третьих, деятельность общественных советов малоэффективна. По мнению населения, они формально собираются несколько раз в год и проводят заслушивания акимов о социально-экономическом развитии регионов, практически не поднимая проблемные вопросы регионов и не предлагая пути их решения", - заключили в ведомстве.