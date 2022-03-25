В Костанайской области со следующей недели начнут сокращать количество инфекционных коек, чтобы перевести ресурсы больниц к оказанию плановых медицинских услуг. Об этом сегодня, 25 марта, на брифинге в РСК сообщила заместитель руководителя управления здравоохранения Анжела БЕКСУЛТАНОВА. По ее данным сейчас в регионе развернуто 1000 коек, 700 из которых в инфекционных стационарах.





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- На утро 25 марта на инфекционных койках находились 53 человека, загруженность составляет 7,6%, а на 300 карантинных койках находились 32 пациента или 10,7%, - сообщила Бексултанова. - В связи с тем, что у нас снижается уровень заболеваемости, мы планируем сократить количество коек в пользу перевода их для оказания плановой медпомощи. Сокращать будем постепенно. Конечно же полностью мы их не уберем, резерв останется. Койки останутся в костанайской многопрофильной областной больнице, а также в больницах наших городов. Полностью их точно не закроют.

Прокомментировала Анжела Бексултанова и возможное расширения доступа к вакцине Pfizer. По ее словам, чиновники ждут постановление республиканского санврача.

- Вчера проведено заседание МВК, я там присутствовала, да, были даны рекомендации о том, чтобы расширить круг не только ревакцинации, но и вакцинации других слоев населения вакциной Pfizer, - рассказала Бексултанова. - Мы сейчас ждём постановление главного санврача, где будут внесены изменения. Беременные и кормящие женщины, подростки - по прежнему у нас в приоритете. Вчера четкого указания, какие еще категории получат доступ к Pfizer, пока не дали. Ждём постановление. Когда оно будет, мы не знаем.

Сейчас, по данным Бексултановой, в области нет информации о поставках вакцин из России. Это касается и Спутника V, и Спутника Лайт. В наличии у костанайских врачей есть вакцины QazVac, Sinopharm и Pfizer.

- Масочный режим должен соблюдаться? - спросили журналисты.

- Всё опять упирается в постановление санврача республики. Послабление будет сильным. Планируется, что требование носить маски сохранится в медорганизациях. В остальных местах будет сохранен рекомендательный, а не обязательный характер ношения масок. - ответил заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Костанайской области Юрий СЕВОСТЬЯНОВ.

- Недавно прошли массовые гуляния в честь Наурыза. Не ожидаете ли вы роста заболеваемости?

- Это было показательное мероприятие. Я уже докладывал, что заболеваемость осталась на прежнем уровне. В период праздника у нас даже были нулевые отметки. Люди и не болели, и за помощью не обращались. Тенденция идет не первый день, количество заболевших снижается, - добавил Севостьянов.