Об этом «НГ» сообщила жительница дома Ирина ДИАНОВА. Она утверждает, что ситуация повторяется ежегодно. В прошлом году ПКСК «Данко» пытался решить проблему, устраивая временное заграждение для воды, но двору явно нужны более кардинальные меры.

- Уже около девяти лет здесь живу и все время практически одно и то же, рассказывает Дианова. - Вся вода со двора стекает к нашему подъезду и потом стоит, пока не высохнет или постепенно впитается в землю. Так как тут асфальта нет. Возле подъезда нет и бордюра, который сдерживал бы воду. Вместо него в прошлом году ПКСК «Данко» организовал укладку мешков с песком. Сколько у них спрашиваю, почему хотя бы щебень не положите, отвечают, что эта территория к ним не относится, сами асфальтировать не могут и уже не раз обращались в акимат по этому поводу. Но с каждым годом становится только хуже. Мешки сейчас не положили. А вода в этом году пробралась и в подвал, стоит там уже который день. Сосед с первого этажа спускался, сказал, что там «просто жесть, что творится».

В прошлом году люди сами прокапывали водоотвод. Подъезд Ирины находится напротив низины, в которую отовсюду стекает вода. Сейчас она уже под дверью. Чтобы детей посадить в машину, нужно подъехать почти вплотную. Ходят люди пока по остаткам скользких снежных тропинок. Мест для парковки, как убедился корреспондент «НГ», тоже нет. Оставишь машину — и если ночью подморозит, из ледяных оков трудно выбраться.

Это не просто слова. Житель того же дома освобождал автомобиль минут 10 с застывшего островка, отбивая лед возле колес саперной лопаткой. Выбрался лишь благодаря помощи водителя другой машины.

- Здесь одна грязь! Для детей двор сейчас не обустроен совсем, - возмущается Ирина.

Жильцы дома считают, что акимат города обязан обратить внимание на их ситуацию, готовы подписать любую петицию, чтобы решили их проблему.