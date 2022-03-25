Российская авиакомпания "Аэрофлот" возобновляет рейсы в Казахстан с 7 апреля, сообщается на сайте компании. Перевозчик запустит рейсы из Сочи, передает Informburo.kz.

Фото © РИА Новости. Михаил Воскресенский

"Аэрофлот" уже открыл продажу авиабилетов на прямые регулярные рейсы из Сочи в Казахстан. Также самолёты авиакомпании будут летать в Армению, Египет, Израиль, Турцию и Узбекистан.

"Полётная программа ориентирована на транзитный пассажиропоток и будет интересна для пассажиров, следующих по маршруту через Сочи из базовых аэропортов авиакомпаний группы – Москвы (Шереметьево), Санкт-Петербурга и Красноярска", – говорится в информации.

В компании отметили, что полёты из Сочи по 17 направлениям будет выполнять авиакомпания "Россия", которая входит в Группу "Аэрофлот", на самолётах российского производства Superjet 100.

"Для обеспечения международной программы в Сочи планируется базирование до десяти воздушных судов этого типа", – отмечается в тексте.

Расписание ближайших рейсов в Казахстан из Сочи:

7 апреля – Нур-Султан, Актобе;

8 апреля – Алматы, Актау;

9 апреля – Атырау.

Аэрофлот" с 8 марта приостановил выполнение почти всех международных рейсов из-за санкций, введённых против России.